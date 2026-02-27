Connect with us

Spettacolo

“Star City”: Apple TV+ svela la nuova dramedy sulla corsa allo spazio

Published

Apple TV+ ha presentato le prime immagini di “Star City”, la nuova e attesissima dramedy dei pluripremiati creatori Ben Nedivi, Matt Wolpert e Ronald D. Moore, già noti per il successo di “For All Mankind”. La serie debutterà il 29 maggio con i primi due episodi di un totale di otto, seguiti da un nuovo appuntamento ogni venerdì fino al 10 luglio.

Ambientata nel cuore della corsa allo spazio in una realtà ucronica, “Star City” si presenta come un thriller cospirazionista dal ritmo serrato, che trasporta lo spettatore dietro la Cortina di Ferro per raccontare la versione sovietica della conquista della Luna. “Quando l’Unione Sovietica divenne la prima nazione a portare un uomo sulla Luna”, la storia prende una piega inedita, esplorando la vita dei cosmonauti, degli ingegneri e degli ufficiali dell’intelligence coinvolti nel programma spaziale dell’URSS, evidenziando i rischi e i sacrifici che affrontarono per il progresso dell’umanità.

Il cast internazionale della serie include Rhys Ifans (“House of the Dragon”), Anna Maxwell Martin (“Motherland”), Agnes O’Casey (“Bad Doves”), Alice Englert (“Bad Behaviour”), Solly McLeod e Adam Nagaitis (“Chernobyl”), oltre a Ruby Ashbourne Serkis, Josef Davies e Priya Kansara (“Bridgerton”).

La serie è creata da Nedivi, Wolpert e Moore, con Wolpert e Nedivi nel ruolo di showrunner e produttori esecutivi insieme a Moore e Maril Davis per Tall Ship Productions, oltre a Andrew Chambliss e Steve Oster. “Star City” è prodotta da Sony Pictures Television per Apple TV+.

Apple TV+, dal suo lancio nel 2019, ha rivoluzionato il mondo dello streaming offrendo contenuti originali di alta qualità, tra cui serie drammatiche, commedie, documentari e produzioni per tutta la famiglia. In pochi anni, la piattaforma ha accumulato oltre 3.200 nomination e più di 700 vittorie a prestigiosi premi internazionali, tra cui gli Emmy per “Ted Lasso” e lo storico Oscar per il Miglior film a “CODA”.

Con “Star City”, Apple TV+ amplia ulteriormente l’universo di “For All Mankind”, offrendo una prospettiva ricca e intrigante sulla corsa allo spazio e sulle tensioni geopolitiche che hanno definito un’epoca. Una produzione che promette di unire dramma, ironia e riflessione sui limiti dell’ambizione umana, confermando ancora una volta l’impegno di Apple TV+ nel portare sullo schermo narrazioni potenti e di respiro internazionale.

