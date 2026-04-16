Stellantis e Microsoft rafforzano la partnership: focus su IA, cloud e sicurezza informatica

Stellantis e Microsoft hanno annunciato una collaborazione strategica quinquennale per accelerare la trasformazione digitale dell'automotive, puntando fortemente su intelligenza artificiale, cloud e cybersicurezza. Con oltre 100 iniziative di co-sviluppo, l'obiettivo è innovare processi, servizi e prodotti destinati a milioni di clienti a livello globale.

Nel dettaglio, i team congiunti stanno lavorando all'integrazione dell'intelligenza artificiale nei settori vendite, assistenza clienti e operazioni, permettendo a Stellantis di offrire esperienze sempre più avanzate a chi sceglie i suoi veicoli. La collaborazione prevede inoltre la modernizzazione scalabile del cloud attraverso Microsoft Azure, una mossa che punta a una riduzione del 60% dell'impatto dei data center entro il 2029 e a un ecosistema digitale più efficiente e interconnesso.

Sul fronte della sicurezza, Stellantis potenzierà il proprio centro globale di cybersicurezza grazie ad analisi AI di nuova generazione, a supporto della prevenzione delle minacce informatiche e della protezione di veicoli, clienti e infrastrutture produttive.

Da oltre 100 anni, Stellantis innova con un obiettivo chiaro: creare prodotti, servizi ed esperienze che i clienti amano, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis. Con la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale, siamo stati tra i primi ad adottarla su larga scala in tutte le nostre attività - dall'ingegneria alla produzione, dal design all'interazione con i clienti - integrandola direttamente nei nostri veicoli, dalla nuova cabina digitale fino al sistema operativo del veicolo. Grazie alla collaborazione con Microsoft, stiamo accelerando ulteriormente il nostro slancio sull'IA in tutta l'azienda, mettendo i nostri team nelle condizioni di innovare più rapidamente e offrire i prodotti, i servizi e le esperienze che i clienti si aspettano da Stellantis.

Con la partnership, Stellantis punta a ottimizzare i processi tra customer care, sviluppo prodotto e operations, introducendo sistemi di manutenzione predittiva, testing avanzato e distribuzione rapida di nuove funzionalità digitali. Ad esempio, i clienti Peugeot potranno ricevere suggerimenti intelligenti per una guida più sostenibile, aggiornamenti proattivi sullo stato del veicolo e nuove funzionalità che migliorano la quotidianità.

L'implementazione rafforza anche la sicurezza delle auto e delle operazioni mediante un centro globale di cybersicurezza AI-based che monitorerà in modo unificato tutti i sistemi IT, i veicoli connessi, le fabbriche e i prodotti digitali. Per i possessori di Jeep, questo si traduce in una connettività protetta anche in ambienti remoti.

La collaborazione include inoltre l'adozione massiva di strumenti di intelligenza artificiale a supporto dei dipendenti Stellantis, che potranno contare su Copilot Chat e sulle licenze Microsoft 365 Copilot per migliorare la produttività e la collaborazione trasversale. Tutto ciò è affiancato da una formazione mirata per integrare al meglio le nuove tecnologie nei flussi di lavoro.

Il nostro lavoro con Stellantis riflette un'ambizione condivisa: guidare la trasformazione dell'intelligenza artificiale in modo responsabile e sicuro lungo l'intera catena del valore del settore automobilistico, ha sottolineato Judson Althoff, CEO settore commerciale di Microsoft. Combinando la scala globale e l'eccellenza ingegneristica di Stellantis con le piattaforme cloud, di intelligenza artificiale e di sicurezza affidabili di Microsoft, stiamo creando valore concreto per milioni di conducenti in tutto il mondo.

Questa alleanza segna un passo fondamentale per il futuro dell'auto intelligente e connessa, nel segno di una mobilità digitale evoluta, sicura e centrata sull'utente.