Sugar: trailer e data di uscita per la seconda stagione della serie con Colin Farrell

Apple TV ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Sugar, la detective series neo-noir acclamata dalla critica e interpretata dal candidato agli Emmy Colin Farrell, che torna anche come produttore esecutivo.

La nuova stagione debutterà il 19 giugno su Apple TV con il primo di otto episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 7 agosto. Nel nuovo ciclo, l'iconico investigatore privato di Los Angeles appassionato di cinema, John Sugar, è coinvolto in un caso in cui si intrecciano la scomparsa del fratello maggiore di un giovane pugile emergente e la sua personale ricerca della sorella amata.

Definita "uno dei migliori thriller neo-noir degli ultimi anni" e lodata per "uno dei più grandi colpi di scena nella recente storia della televisione", la serie si distingue per una narrazione avvincente e un'atmosfera elegante.

Il cast di questa seconda stagione si rinnova completamente accogliendo Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly e Sasha Calle, con la partecipazione speciale di Shea Whigham. La regia e la supervisione della serie sono affidate a Sam Catlin come showrunner e produttore esecutivo. Simon Kinberg e Audrey Chon producono per Genre Films, insieme anche a Colin Farrell che figura fra i principali artefici del progetto, sempre prodotto da Mark Protosevich.

La trama promette nuove atmosfere dark e cresce d'intensità mentre John Sugar si trova immerso in una cospirazione che dilaga per tutta Los Angeles e deve affrontare il dilemma morale su quanto sia disposto a rischiare per fare la cosa giusta.

La prima stagione, tuttora disponibile su Apple TV, aveva sorpreso pubblico e critica, consolidandosi nel panorama dei thriller contemporanei per qualità e originalità. L'universo Apple TV si conferma sinonimo di produzioni originali di altissimo livello, con numerosi riconoscimenti tra Emmy, Oscar e record internazionali.

Apple TV è accessibile su un'ampia gamma di dispositivi, dall'iPhone al Mac, dalle smart TV alle console, e offre una settimana gratuita per i nuovi abbonati. Chi acquista nuovi dispositivi Apple può anche usufruire di tre mesi di visione senza costi aggiuntivi.

L'attesa per la seconda stagione di Sugar è alta: misteri, atmosfere noir e un nuovo cast promettono di riportare gli spettatori nell'universo affascinante e inquietante creato da Colin Farrell e dal suo team.