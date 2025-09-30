Suunto rivoluziona l’avventura outdoor con il nuovo “Vertical 2”

Suunto ha presentato il Vertical 2, la nuova generazione del suo celebre sportwatch progettato per accompagnare avventurieri ed esploratori nelle sfide più impegnative. Questo nuovo modello si distingue per una serie di miglioramenti tecnici che promettono di rendere l’esperienza outdoor ancora più entusiasmante e sicura.

Il Suunto Vertical 2 è stato dotato di un sensore ottico della frequenza cardiaca riprogettato per offrire un livello superiore di precisione nella misurazione dal polso. Questo, abbinato a un display AMOLED più grande e luminoso, garantisce una visibilità eccezionale in ogni condizione. Questi miglioramenti si accompagnano a un processore aggiornato, che assicura un funzionamento più rapido e fluido dell’orologio.

Una delle novità più interessanti è l’integrazione di una torcia LED, pensata per aumentare la sicurezza e la praticità quando la luce del giorno viene meno. Anche se dotato di nuove funzionalità, il Vertical 2 mantiene l’eccezionale durata della batteria che caratterizza la famiglia Suunto, consentendo agli utenti di affrontare lunghe spedizioni senza preoccuparsi della ricarica.

Il design del Suunto Vertical 2 è pensato per resistere agli ambienti più difficili, siano essi i sentieri più remoti o le vette più alte. Questo è uno sportwatch per chi cerca un compagno affidabile non solo per le avventure outdoor, ma anche per l’uso quotidiano.

Greg Hill, un famoso avventuriero, ha dichiarato: “Con il Vertical 2, il monitoraggio ottico della frequenza cardiaca migliorato, il display più luminoso e le nuove funzionalità mi danno ancora più fiducia nel fatto che sarà all’altezza di qualsiasi sfida”.

Allo stesso modo, l’entusiasta esploratrice Jenny Tough ha affermato: “Suunto Vertical 2 mi offre tutte le informazioni di cui ho bisogno, dalle metriche dettagliate sulle prestazioni agli strumenti di navigazione e all’eccezionale durata della batteria, aiutandomi a essere pronta per qualsiasi cosa mi riservi il futuro, che si tratti di un’avventura da sogno o dell’allenamento quotidiano”.

Il Suunto Vertical 2 è pensato per chi non vuol limitare la propria voglia di esplorare. Grazie alle sue evolute caratteristiche tecniche e al design robusto, il nuovo modello del brand finlandese si propone come il compagno ideale per le avventure più estreme e impegnative.