SUV Citroen C5 Aircross ora con cambio automatico EAT8 anche su motore benzina Puretech 130 S&S

Dal suo lancio commerciale, SUV Citroën C5 Aircross ha già superato le 100mila vendite in Europa e si posiziona al 3° posto tra i modelli di autovetture della Marca venduti nel mondo.

Presenta tutte le caratteristiche di un SUV per le ruote di grandi dimensioni, la distanza dal suolo elevata, protezioni laterali e barre al tetto. Un SUV tipicamente Citroën per il suo design, dal carattere forte e audace, per le linee fluide e protettive, oltre all’ampia offerta di personalizzazione.

Si differenzia nel suo segmento per modularità e comfort. Dotato di sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi® (Progressive Hydraulic Cushions®) e di sedili Advanced Comfort, propone un comfort eccezionale a bordo. Offre una modularità di riferimento, con 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, ripiegabili a scomparsa, e un volume del bagagliaio “Best in Class” (580 litri che possono arrivare a 720 litri).

Moderno e tecnologico, offre 20 funzioni di assistenza alla guida, tra cui la funzione Highway Driver Assist, dispositivo di guida autonoma di livello 2, o il Grip Control® con Hill Assist Descent, per una reale versatilità di guida su diversi fondi stradali, oltre a 6 tecnologie di connettività, tra cui la ricarica wireless per Smartphone e la ConnectedCAM Citroën®.

La gamma motori di SUV Citroën C5 Aircross, completamente rispettosa della normativa Euro 6.2, offre prestazioni e nel contempo consumi ed emissioni ridotte. Le versioni diesel sono rappresentate dal motore BlueHDi S&S da 130 cavalli, sia con cambio manuale a 6 rapporti sia con cambio automatico EAT8, e dal motore BlueHDi S&S da 180 cavalli abbinato al cambio automatico EAT8. La gamma benzina è composta dal PureTech 130 S&S con cambio manuale a sei rapporti e dal più potente PureTech 180 S&S abbinato al cambio automatico EAT8.

Ora la gamma benzina si arricchisce della motorizzazione PureTech 130 S&S abbinata al cambio automatico EAT8, riservata alle versioni FEEL e SHINE: ottime prestazioni, consumi ridotti ed una grande fluidità di guida.

Il motore è un tre cilindri, turbo benzina iniezione diretta, di 1.199 cc, con quattro valvole per cilindro. È un motore compatto (la lunghezza è di 614 mm, la larghezza di 569 mm e l’altezza di 687 mm) e leggero: il suo peso, comprensivo di olio e frizione, è di 104 chilogrammi.

La potenza di punta è di 96 kW (131 CV) a 5500 giri/min, per una coppia massima di 230 Nm a 1750 giri/min.

Particolare attenzione è stata posta dai tecnici per fare di questo motore un’unità sempre più compatibile con l’ambiente, in linea con gli obiettivi della famiglia PureTech e con le future normative sulle emissioni del 2020. Questo motore ad alto rendimento permette di limitare le emissioni di CO2 e di ridurre in media del 4% il consumo di carburante rispetto ai motori della generazione precedente.

Questi risultati sono ottenuti grazie all’ottimizzazione del rendimento del motore, in particolare: all’evoluzione del ciclo ad alto tasso di ricircolo dei gas di scarico; all’iniezione diretta con pressione aumentata a 250 bar; al miglioramento del rendimento di turbina e compressore.

Al conseguimento di questi risultati, contribuisce l’abbinamento con il cambio automatico EAT8. Progettato per essere associato alle motorizzazioni in linea con la normativa Euro 6.2, questo cambio di nuova generazione permette di ridurre i consumi fino al 7% rispetto all’EAT6 grazie al passaggio da 6 a 8 rapporti e alla riduzione del peso fino a 2 kg rispetto all’ EAT6. Infine la riduzione dei consumi con il cambio EAT8 è resa possibile anche dalla modalità “freewheeling”, il ritorno del motore al minimo con disaccoppiamento del cambio ad ogni rilascio del pedale dell’acceleratore. Il suo inserimento è possibile per velocità comprese tra i 20 e i 130 km/h, quando non viene rilevata nessuna pressione sul pedale dell’acceleratore e del freno.

La nuova messa a punto del cambio EAT8 offre un comfort di utilizzo e una piacevolezza di inserimento dei rapporti eccezionali. Il convertitore di coppia, reso più fluido, offre, infatti, un grande piacere di guida in tutte le condizioni. Infine, questo cambio richiede una manutenzione davvero esigua, perché non è necessario alcun intervento o cambio dei liquidi nel programma di manutenzione. L’olio a bassa viscosità è garantito per tutta la durata di vita del veicolo.

SUV Citroën C5 Aircross con motore PureTech 130 S&S e cambio EAT8, non supera i 116 g/km di emissioni di CO2.

