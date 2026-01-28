Ted Lasso torna in campo: Apple TV annuncia la quarta stagione attesa per l’estate 2026

Apple TV ha ufficializzato il ritorno di una delle sue serie di maggiore successo: “Ted Lasso”. La quarta stagione della commedia vincitrice di più Emmy arriverà nell’estate del 2026 e promette di portare nuove sfide, nuovi personaggi e lo stesso spirito di ottimismo che ha conquistato il pubblico internazionale.

Jason Sudeikis torna ancora una volta nei panni del protagonista, oltre a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo. Con lui ritroveremo il cast principale che ha reso celebre la serie, tra cui Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Jeremy Swift. A loro si uniranno le new entry Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely, pronte a dare nuova energia al racconto.

La trama della quarta stagione apre un nuovo capitolo nella vita di Ted. Ted torna a Richmond per affrontare la sua sfida più grande: allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Un’occasione per esplorare nuovi territori sportivi e umani, in linea con il messaggio positivo e sincero che ha caratterizzato tutte le stagioni precedenti. Nel corso degli episodi, Ted e le sue atlete impareranno a lanciarsi in nuove avventure, cogliendo opportunità inaspettate.

La nuova stagione segna anche un importante cambiamento dietro le quinte. Entra a far parte del team creativo il vincitore dell’Emmy Jack Burditt (“Nobody Wants This”, “Modern Family”, “30 Rock”), nominato produttore esecutivo grazie a un nuovo accordo con Apple TV. Oltre a Sudeikis, figurano tra i produttori esecutivi Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee, Bill Wrubel e Brett Goldstein, che firma anche la sceneggiatura insieme a Leanne Bowen. Le sceneggiatrici Sara Walker e Phoebe Walsh tornano come co-produttrici, affiancate da Sasha Garron. La nuova stagione è firmata da Julia Lindon come autrice e Dylan Marron come story editor.

L’acclamata serie nasce dalla collaborazione tra Bill Lawrence e la sua Doozer Productions, Warner Bros. Television e Universal Television. Anche Jeff Ingold e Liza Katzer figurano come produttori esecutivi. “Ted Lasso” è stata sviluppata da Sudeikis, Lawrence, Kelly e Hunt, basandosi su un formato e personaggi preesistenti di NBC Sports.

Dal suo debutto su Apple TV, la serie ha battuto record su record: la prima stagione è diventata la commedia più nominata agli Emmy come stagione d’esordio, conquistando due anni di seguito il premio come Miglior Serie Comica. Il successo di “Ted Lasso” ha contribuito a stabilire Apple TV come uno dei principali protagonisti del mercato dello streaming internazionale.

Dal 2019, Apple TV ha collezionato oltre 689 vittorie e 3.249 nomination ai principali premi, grazie a produzioni originali come “The Studio”, “Ted Lasso” e il film vincitore dell’Oscar “CODA”. Il servizio offre un vasto catalogo di serie, film, documentari e contenuti per famiglie, disponibili su tutti i dispositivi Apple e su diverse piattaforme smart TV e console di gioco.

Con la quarta stagione di “Ted Lasso”, Apple TV punta a mantenere viva una delle sue storie più amate e riconoscibili. Un ritorno atteso che promette emozioni, ironia e una nuova prospettiva sul mondo dello sport e delle relazioni umane.