“The Lost Bus”: Matthew McConaughey e America Ferrera nel nuovo thriller Apple TV+

Il panorama cinematografico di Apple TV+ si arricchisce con un nuovo avvincente thriller. “The Lost Bus”, diretto dal candidato all’Oscar Paul Greengrass e scritto insieme a Brad Ingelsby, debutterà il 3 ottobre. Protagonisti di questa corsa contro il tempo sono Matthew McConaughey, premio Oscar, e America Ferrera, vincitrice di un Emmy, SAG e Golden Globe.

Il film, ispirato a eventi reali, si focalizza sulla drammatica lotta per la sopravvivenza durante uno degli incendi boschivi più devastanti degli Stati Uniti. McConaughey interpreta un autista di scuola bus fuori dagli schemi, mentre Ferrera veste i panni di una insegnante affettuosa. Insieme, tentano di portare in salvo 22 bambini intrappolati in un inferno di fiamme.

Prodotto da Gregory Goodman, Jason Blum di Blumhouse Productions, Jamie Lee Curtis di Comet Pictures, e basato sul libro “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire” di Lizzie Johnson, il film si annuncia carico di tensione ed emozione. Lizzie Johnson stessa è tra le produttrici esecutive, affiancata da Amy Lord.

Nel cast, oltre a McConaughey e Ferrera, figurano talenti come Yul Vazquez, Ashlie Atkinson e Spencer Watson.

Apple TV+, noto per la sua offerta di contenuti originali che spaziano dalle serie drammatiche ai documentari, continua a conquistare critica e pubblico con i suoi prodotti innovativi e di qualità. Il servizio di streaming, disponibile in oltre 100 paesi, offre una prova gratuita di sette giorni, consentendo agli spettatori di immergersi in un mondo di narrazione all’avanguardia.