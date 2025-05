Toyota e Special Olympics: una vittoria per l’inclusione al Giro d’Italia 2025

Toyota, da sette anni Mobility Partner e Official Car del Giro d’Italia, ha segnato un altro importante traguardo al Giro-E 2025. Ancora una volta protagonista, Toyota ha accolto con entusiasmo gli atleti di Special Olympics nella tappa del 22 maggio. Per il terzo anno consecutivo, il Toyota Team è stato arricchito dalla presenza di atleti con disabilità intellettive di Special Olympics, che hanno dato prova di grande determinazione pedalando per oltre 60 KM al fianco della capitana Elisa Scarlatta.

Il Giro-E è una manifestazione in e-bike unica al mondo che percorre le stesse tappe del celebre Giro d’Italia, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e l’inclusione sociale. Durante la 12ª tappa del Giro-E, da Reggio Emilia a Vigevano, Toyota ha creato un momento di significativo valore umano e sportivo. Sotto la guida della capitana Elisa Scarlatta, gli atleti di Special Olympics Alberto Cecchetti, Federico Lucarelli e Marco Curti hanno rappresentato il Toyota Team, pedalando per oltre 60 km e vivendo un’esperienza memorabile.

“Siamo entusiasti, che per il terzo anno consecutivo, Special Olympics abbia accettato la sfida e rappresentato il Team Toyota al Giro-E con i suoi atleti. Un appuntamento che ci permette di ribadire come lo sport sia uno strumento potente per promuovere una società inclusiva, in cui tutte le persone possano essere apprezzate per le proprie capacità, sentirsi libere di esprimersi senza pregiudizi e ricevere le giuste opportunità per crescere e migliorarsi ogni giorno,” ha dichiarato Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia.

Anche Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale Special Olympics Italia, ha condiviso il proprio orgoglio: “Siamo estremamente orgogliosi di avere al nostro fianco Toyota, un partner che ci sostiene nel veicolare, con impegno e convinzione, un forte messaggio di inclusione attraverso lo sport. Uno strumento meraviglioso per abbattere i pregiudizi e le barriere culturali, in favore di una società più aperta ed accogliente.”

La capitana del Toyota Team, Elisa Scarlatta, ha infine sottolineato l’importanza di giornate come queste: “Accompagnare ad una tappa del Giro-E i ragazzi di Special Olympics è sempre magnifico! Mettono tanta allegria, sono sempre positivi e hanno una voglia incredibile di mettersi in gioco. Lo sport crea sempre moltissima unione. Si pedala, si scherza e si rimane comunque concentrati sull’obiettivo di arrivare al traguardo assieme. È una giornata di inclusività che rimane ogni volta nel mio cuore e, spero, anche in quello di questi fantastici ragazzi.”

Questa iniziativa fa parte del programma globale “Start Your Impossible” lanciato da Toyota nel 2017, e si inserisce nelle partnership con i Comitati Paralimpici e Special Olympics a livello internazionale. L’obiettivo è ispirare le persone a superare i propri limiti, vedendo nella diversità una ricchezza per tutti.

La collaborazione tra Toyota e Special Olympics, avviata a livello europeo nel 2020, si basa su valori condivisi di inclusione, rispetto e gioia dello sport. Quest’anno, Toyota non solo ha schierato un proprio team al Giro-E, ma ha anche supportato la tappa con il modello full electric Toyota bZ4X. Questo SUV Full Electric di Toyota unisce autonomia, comfort e versatilità, rendendo anche le strade meno battute accessibili a tutti.