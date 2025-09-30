Connect with us

Toyota Woven City:  inaugurata la Città del Futuro della Mobilità

Toyota Motor Corporation e Woven by Toyota, Inc. (WbyT) hanno annunciato il lancio ufficiale di Toyota Woven City, la smart city sperimentale presentata per la prima volta al CES 2020 e oggi realtà nella città di Susono, nella prefettura di Shizuoka in Giappone. L’inaugurazione è stata celebrata con l’evento “Woven City Official Launch: Weaving the Future―Day 01”, che ha riunito partner, inventori e i primi residenti della comunità.

Lanciata come laboratorio vivente per la mobilità e l’innovazione urbana, Woven City rappresenta un passo chiave nella trasformazione di Toyota in un’azienda di mobilità. Dopo l’ambizione annunciata al CES 2018 e il concept svelato nel 2020, oggi il progetto prende vita con i primi abitanti e i partner tecnologici già al lavoro.

Akio Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation e Maestro Tessitore di Woven City, ha sottolineato il cuore del progetto: il concetto di Kakezan, la “moltiplicazione” delle idee. “Nessuna azienda può creare un Kakezan significativo da sola; ce ne vogliono almeno due. Raccogliamo i nostri sforzi e con essi i nostri sorrisi per tessere un futuro più luminoso insieme”, ha dichiarato durante l’evento di apertura.

Al centro della nuova comunità ci sono due categorie di partecipanti. Gli Inventori comprendono startup, aziende, istituti di ricerca e creativi che sviluppano e testano prodotti e servizi all’interno della città. Con la collaborazione tra l’esperienza manifatturiera di Toyota, le competenze software avanzate di WbyT e le idee degli innovatori, nasce un ecosistema unico per la creazione di nuove soluzioni tecnologiche e sociali. Tra loro spicca anche il cantautore Naoto Inti Raymi, primo artista a unirsi al progetto, che ha prodotto l’inno ufficiale di Woven City e il logo sonoro del progetto, portando la componente creativa al centro del Kakezan.

I Weavers, invece, sono residenti e visitatori che vivono in prima persona le innovazioni, testandole e offrendo feedback costante. Da settembre 2025, circa 300 persone – tra dipendenti del gruppo Toyota e le loro famiglie – si sono trasferite come primi abitanti della Fase 1. L’apertura ai visitatori esterni è prevista a partire dal prossimo anno.

Per stimolare ulteriormente la co-creazione, Woven City ha avviato un programma di accelerazione internazionale. La prima iniziativa, “Woven City Challenge: Hack the Mobility”, è partita l’8 settembre 2025 con una call aperta a startup, università e istituti di ricerca di tutto il mondo. Le candidature resteranno aperte fino al 14 ottobre 2025, offrendo l’opportunità di sviluppare progetti destinati non solo a migliorare la vita a Woven City, ma anche a generare impatto globale.

Con il lancio ufficiale, Toyota e WbyT non si limitano a inaugurare un nuovo quartiere urbano, ma costruiscono un vero banco di prova per il futuro della mobilità sostenibile e connessa. L’obiettivo dichiarato è quello di estendere i prodotti e i servizi sviluppati all’interno di Woven City ben oltre i confini della città, portando benefici concreti alla società giapponese e internazionale.

Woven City non è soltanto un esperimento urbanistico o tecnologico: è un ecosistema dove innovazione, comunità e creatività si intrecciano per dare forma a un nuovo modello di vita e mobilità.

