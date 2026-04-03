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U2, nuovo EP di 6 tracce: “EASTER LILY” disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali

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Oggi, in concomitanza con il Venerdì Santo, gli U2 hanno pubblicato a sorpresa un nuovo EP digitale dal titolo “Easter Lily”, una raccolta di sei brani inediti che arrivano mentre la band è ancora al lavoro sul prossimo album in studio.

Dopo l’uscita, lo scorso febbraio, di “Days of Ash”, pubblicato durante il Mercoledì delle Ceneri, la band irlandese prosegue così un percorso musicale dal forte valore simbolico e spirituale. Se “Days of Ash” rappresentava una riflessione sui tempi caotici e complessi del mondo esterno, “Easter Lily” è un lavoro più introspettivo, che affronta temi come l’amicizia, la perdita, la speranza e, soprattutto, il rinnovamento.

L’EP si apre con “Song for Hal”, un tributo al produttore e amico della band Hal Willner, scomparso durante i giorni del lockdown, con The Edge alla voce. Seguono “In a Life”, dedicata al valore dell’amicizia, e “Scars”, una canzone di accettazione e incoraggiamento. “Resurrection Song” racconta un viaggio verso l’ignoto, mentre “Easter Parade” celebra il tema della rinascita. Chiude il disco “COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)”, ninna nanna dalle sonorità ambient arricchita da un paesaggio sonoro firmato da Brian Eno.

In una nota pubblica, Bono ha spiegato lo spirito che anima questo progetto: “Siamo in studio, ancora impegnati a realizzare un album rumoroso, caotico e ‘irragionevolmente colorato’ da suonare dal vivo… che è il vero habitat degli U2. Continuiamo a pensare al rock’n’roll più vivace come ad un atto di resistenza contro tutta questa orribile realtà che vediamo sui nostri piccoli schermi. Questi sono senza dubbio ‘anni duri’ per molti di noi che guardano al caos che regna là fuori nel mondo. È un periodo in cui la nostra band sta scavando più a fondo nelle nostre vite per trovare una serie di canzoni con cui cercare di affrontare il momento… Con Easter Lily ci siamo ritrovati a porci domande molto personali come: le nostre relazioni sono all’altezza di questi tempi difficili? Quanto duramente si lotta per l’amicizia? La nostra fede può sopravvivere alla distorsione di significato che gli algoritmi amano premiare? Tutta la religione è spazzatura e continua a dividerci…? O ci sono risposte da trovare nelle sue crepe? Ci sono cerimonie, rituali, danze che potrebbero mancare nelle nostre vite? Dal rito di Primavera alla Pasqua e alla sua promessa di rinascita e rinnovamento… L’album ‘Easter’ di Patti Smith mi ha dato tanta speranza quando è uscito nel 1978. Non avevo ancora 18 anni. Il titolo è un omaggio a lei. In un secondo momento cercheremo di fare un gran trambusto e clamore per ricordare al resto del mondo che esistiamo, ma nel frattempo… questa è una cosa tra voi e noi.”

Parallelamente all’uscita dell’EP, la band ha pubblicato anche una nuova edizione digitale della propria rivista ufficiale, “U2 – Propaganda – Easter Lily”. L’e-zine include materiali inediti e approfondimenti sulla creazione dell’EP: le note di copertina di The Edge, un racconto di Adam Clayton dedicato all’arte e al recupero personale, una conversazione tra Bono e il frate francescano Richard Rohr, oltre alle fotografie in studio scattate da Larry Mullen Jr. Sono inoltre presenti i testi delle nuove canzoni, un articolo dedicato al produttore Jacknife Lee e un ricordo di Hal Willner firmato da Gavin Friday.

Con “Easter Lily”, gli U2 proseguono così un dialogo intimo con i loro ascoltatori, unendo spiritualità, riflessione e ricerca musicale. Una pubblicazione che segna un momento di raccoglimento ma anche di promessa, mentre la band continua a lavorare dietro le quinte a un nuovo capitolo della propria storia sonora.

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