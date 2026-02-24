“Unconditional”: il nuovo thriller madre-figlia debutta su Apple TV l’8 maggio

Apple TV ha annunciato l’arrivo di una nuova serie originale che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Si tratta di “Unconditional”, una dramedy psicologica e dal ritmo serrato prodotta da Keshet International e creata da Adam Bizanski e Dana Idisis. Dopo la prima messa in onda in Israele su Keshet 12 ad aprile, la serie sbarcherà su Apple TV l’8 maggio, con i primi due episodi disponibili al debutto, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 19 giugno.

Al centro della storia un viaggio madre-figlia che si trasforma in un incubo. Gali, una ventitreenne interpretata dalla giovane Talia Lynne Ronn, viene arrestata a Mosca con l’accusa di traffico di droga. Sua madre Orna – interpretata da Liraz Chamami (“Bad Boy”, “Manayek”) – è convinta dell’innocenza della figlia e si imbarca in una disperata battaglia per liberarla. La sua ostinazione la trascinerà però in una rete mortale di crimine e corruzione, dando vita a una spirale di tensione e colpi di scena.

Il cast corale include anche il cantautore franco-israeliano Amir Haddad (“La Belle et Le Boulanger”), insieme a Yossi Marshek (“Yellow Peppers”, “Manpower”), Evgenia Dodina (“Invisible”, “Virgins”) e Vladimir Friedman (“Bad Boy”).

Scritta da Bizanski e diretta da Johnathan Gurfinkle, la serie è prodotta da Spiro Films per Keshet 12, con la produzione esecutiva di Eitan Mansuri e Jonathan Doweck (“No Men’s Land”, “Quando gli eroi volano”), insieme ai creatori Bizanski e Idisis e a figure chiave come Avi Nir di Keshet Media Group, Keren Shahar di Keshet International e Karni Ziv, Yuval Horowitz ed Eze Sackson di Keshet 12. La distribuzione internazionale è curata da Keshet International.

“Unconditional” si inserisce nella crescente collaborazione tra Apple TV e la società israeliana Keshet International, già responsabile di altri Apple Originals di successo come “Echo 3” – remake in inglese di “Quando gli eroi volano” prodotto da Keshet Studios – e “Suspicion”, ispirata a “False Flag” e prodotta da Keshet UK.

Fin dal suo lancio globale nel novembre 2019, Apple TV si è distinta per la qualità delle proprie produzioni originali, conquistando critici e pubblico. Le sue serie, film e documentari hanno ottenuto finora 704 vittorie e 3.259 nomination ai principali premi internazionali, tra cui gli Emmy e l’Oscar® come Miglior film per “CODA”.

Disponibile su oltre un miliardo di dispositivi in più di cento paesi, Apple TV offre oggi un catalogo di dramma, commedia e intrattenimento di alto livello accessibile a tutti gli spettatori. Con l’arrivo di “Unconditional”, la piattaforma aggiunge un nuovo tassello al suo universo di storie capaci di combinare emozione, suspense e profondità umana.