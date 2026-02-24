Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

“Unconditional”: il nuovo thriller madre-figlia debutta su Apple TV l’8 maggio

Published

Apple TV ha annunciato l’arrivo di una nuova serie originale che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Si tratta di “Unconditional”, una dramedy psicologica e dal ritmo serrato prodotta da Keshet International e creata da Adam Bizanski e Dana Idisis. Dopo la prima messa in onda in Israele su Keshet 12 ad aprile, la serie sbarcherà su Apple TV l’8 maggio, con i primi due episodi disponibili al debutto, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 19 giugno.

Al centro della storia un viaggio madre-figlia che si trasforma in un incubo. Gali, una ventitreenne interpretata dalla giovane Talia Lynne Ronn, viene arrestata a Mosca con l’accusa di traffico di droga. Sua madre Orna – interpretata da Liraz Chamami (“Bad Boy”, “Manayek”) – è convinta dell’innocenza della figlia e si imbarca in una disperata battaglia per liberarla. La sua ostinazione la trascinerà però in una rete mortale di crimine e corruzione, dando vita a una spirale di tensione e colpi di scena.

Il cast corale include anche il cantautore franco-israeliano Amir Haddad (“La Belle et Le Boulanger”), insieme a Yossi Marshek (“Yellow Peppers”, “Manpower”), Evgenia Dodina (“Invisible”, “Virgins”) e Vladimir Friedman (“Bad Boy”).

Scritta da Bizanski e diretta da Johnathan Gurfinkle, la serie è prodotta da Spiro Films per Keshet 12, con la produzione esecutiva di Eitan Mansuri e Jonathan Doweck (“No Men’s Land”, “Quando gli eroi volano”), insieme ai creatori Bizanski e Idisis e a figure chiave come Avi Nir di Keshet Media Group, Keren Shahar di Keshet International e Karni Ziv, Yuval Horowitz ed Eze Sackson di Keshet 12. La distribuzione internazionale è curata da Keshet International.

“Unconditional” si inserisce nella crescente collaborazione tra Apple TV e la società israeliana Keshet International, già responsabile di altri Apple Originals di successo come “Echo 3” – remake in inglese di “Quando gli eroi volano” prodotto da Keshet Studios – e “Suspicion”, ispirata a “False Flag” e prodotta da Keshet UK.

Fin dal suo lancio globale nel novembre 2019, Apple TV si è distinta per la qualità delle proprie produzioni originali, conquistando critici e pubblico. Le sue serie, film e documentari hanno ottenuto finora 704 vittorie e 3.259 nomination ai principali premi internazionali, tra cui gli Emmy e l’Oscar® come Miglior film per “CODA”.

Disponibile su oltre un miliardo di dispositivi in più di cento paesi, Apple TV offre oggi un catalogo di dramma, commedia e intrattenimento di alto livello accessibile a tutti gli spettatori. Con l’arrivo di “Unconditional”, la piattaforma aggiunge un nuovo tassello al suo universo di storie capaci di combinare emozione, suspense e profondità umana.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Topolino Corallo: la nuova Fiat che porta colore e leggerezza nelle città

Tecnologia

NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Spettacolo

U2 celebrano la libertà con “Days of Ash” e il corto-documentario “Yours Eternally”

Società

Leonardo e il suono del tempo: al Museo Leonardo3 prende vita l’orologio di Da Vinci

Sport

Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo

Spettacolo

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano

Motori

Brividi ed emozioni elettriche: Opel annuncia la nuova Corsa GSE

Spettacolo

“Emigrato (Italiano)”: Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026

Senza categoria

Mazda lancia il Power Bonus sulla nuova CX-6e: fino a 3.250 euro di vantaggi 

Tecnologia

Cisco presenta nuove soluzioni per un’AI agentica sicura e intelligente

Tecnologia

Huawei presenta a Madrid il nuovo Watch GT Runner 2, lo smartwatch co-creato con Eliud Kipchoge

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Motori

Yamaha celebra la Festa del Papà con il Father&Son Weekend: avventura su due ruote tra padri e figli

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

Spettacolo

“Unconditional”: il nuovo thriller madre-figlia debutta su Apple TV l’8 maggio

Tecnologia

motorola signature arriva in Italia: la miglior fotocamera su uno smartphone ultrasottile premiata con DXOMARK Gold Label

Motori

La Fiat Grande Panda protagonista alla Salomon New Shapers Run 2026

Motori

Hyundai porta la sua energia alla Termal Bologna Marathon 2026 dopo il successo di Napoli

Giochi

Nintendo porta la nuova Switch 2 e due giochi esclusivi al FUTURA HUB di Casa Sanremo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

U2 celebrano la libertà con “Days of Ash” e il corto-documentario “Yours Eternally”

Un nuovo capitolo della lunga storia degli U2 prende forma con l’uscita dell’EP “Days of Ash”, pubblicato il 18 febbraio 2026, e accompagnato dal...

2 ore ago

Spettacolo

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano

I The Kooks tornano in Italia per un unico e imperdibile concerto in programma sabato 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano. La band...

2 ore ago

Spettacolo

Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

A diciannove anni dall’esplosione mondiale della telenovela argentina “Il Mondo di Patty”, le protagoniste Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano a condividere il palco...

4 ore ago

Spettacolo

Sanremo accoglie il nuovo “Sony Music Store & More”: un tempio dedicato alla musica durante il Festival

In concomitanza con la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Sony Music Italy inaugura oggi, lunedì 23 febbraio, il “Sony Music Store & More”,...

21 ore ago