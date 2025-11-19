Connect with us

Vans lancia la collezione esclusiva ispirata a “KPop Demon Hunters”

Vans celebra l’unione tra moda, cultura pop e intrattenimento con una nuova collaborazione che promette di conquistare fan e appassionati di streetwear. La collezione Vans x KPop Demon Hunters arriverà nei negozi da venerdì 5 dicembre e sarà disponibile online da lunedì 8 dicembre.

La capsule trae ispirazione dalle protagoniste della produzione Netflix KPop Demon Hunters, il film d’animazione che mescola l’energia del K-pop con un’avventura ricca di azione e colori. Le tre superstar Rumi, Mira e Zoey, note nel mondo dello spettacolo come HUNTR/X, diventano infatti il motivo portante della linea, insieme ai loro comprimari Derpy Tiger, Sussie e la band rivale Saja Boys.

La collezione interpreta i personaggi della saga attraverso modelli iconici di Vans come Slip-On, Old Skool, Old Skool V e Sk8-Hi. Ogni silhouette esprime un equilibrio tra il linguaggio grafico di Vans e l’immaginario fantastico dell’universo K-pop: l’intramontabile motivo a scacchi decora le Classic Slip-On e le Sk8-Hi, mentre sulla Old Skool compaiono pattern ispirati ai demoni che rappresentano la fusione tra i due mondi creativi.

Pensata per grandi e piccoli, la collezione è disponibile in taglie per adulti e bambini, a sottolineare l’approccio inclusivo del brand e la volontà di creare un’esperienza condivisa tra generazioni.

Come sottolineato nel comunicato, “Come Vans, anche i KPop Demon Hunters incarnano l’autenticità facendo propri i racconti del loro passato e unendo le community che li circondano. In questa stagione, i fan di tutto il mondo potranno rivivere i momenti salienti del film attraverso le classiche silhouette di Vans, traducendo la loro passione per il gruppo in stile streetwear.”

Vans ribadisce così la propria vocazione nel coniugare creatività e identità culturale, promuovendo la libertà espressiva delle nuove generazioni. Dal 1966 il marchio rappresenta uno stile autentico e anticonformista, che continua a evolversi attraverso collaborazioni capaci di interpretare le tendenze del presente senza perdere il legame con le proprie radici.

Con Vans x KPop Demon Hunters, l’universo del K-pop incontra la storia dello skate e della cultura urbana, dando vita a una collezione che punta a diventare un nuovo simbolo di libertà e autoespressione globale.

