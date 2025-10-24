Connect with us

Vecchie password addio: la sicurezza digitale passa dall’autenticazione senza password

Published

La password, simbolo della sicurezza online per decenni, sta ormai cedendo il passo a metodi di autenticazione più moderni e sicuri. Secondo l’approfondimento di Cisco, l’uso delle tradizionali credenziali rappresenta oggi uno dei principali punti deboli della sicurezza informatica. Molti utenti, infatti, continuano a riutilizzare la stessa password per più servizi, a sceglierne di troppo semplici o a conservarle in modo poco protetto. Il risultato è che una singola violazione può compromettere numerosi account contemporaneamente.

I numeri sono preoccupanti: su un solo forum criminale sono state trovate 244 milioni di password rubate, e la metà degli utenti mondiali è stata vittima o potenziale vittima di attacchi basati sul riutilizzo delle credenziali. Per rispondere a questa emergenza, il mondo della cybersecurity sta spingendo verso l’autenticazione senza password, un sistema che consente di accedere ai propri account tramite impronte digitali, riconoscimento facciale o chiavi fisiche collegate ai dispositivi personali.

Questi strumenti combinano praticità e sicurezza. Gli utenti non devono più ricordare combinazioni complesse e, allo stesso tempo, i cybercriminali trovano più difficile rubare o imitare un accesso. Inoltre, l’autenticazione senza password fornisce una protezione efficace contro truffe come il phishing, riducendo l’esposizione a rischi derivanti da password deboli o rubate.

Cisco sottolinea che molti dubbi sull’autenticazione senza password derivano da falsi miti difficili da superare. Uno di questi riguarda la presunta minore sicurezza rispetto all’autenticazione multifattoriale (MFA). In realtà, spiega l’azienda, “l’autenticazione senza password è di fatto una forma di autenticazione multifattoriale”. Il sistema verifica sia il dispositivo utilizzato sia un elemento personale come l’impronta digitale, il volto o un PIN. Inoltre, la chiave digitale unica utilizzata per accedere non viene mai condivisa online, rendendo impraticabile qualsiasi tentativo di furto remoto.

Un altro mito riguarda il PIN, spesso considerato una semplice password. In verità, funziona in modo più sicuro: rimane memorizzato solo sul dispositivo e serve esclusivamente a sbloccarlo localmente. Non viene inviato in rete né archiviato su server esterni. Anche se breve, il sistema limita i tentativi di accesso, bloccando il dispositivo in caso di troppi errori. Questa funzione, combinata con metodi biometrici come l’impronta digitale o il riconoscimento facciale, eleva il livello di sicurezza.

Nemmeno i dati biometrici rappresentano un rischio maggiore rispetto alle password tradizionali. Tecnologie come Face ID e Windows Hello utilizzano mappatura 3D, luce a infrarossi e rilevamento della vivacità per assicurarsi che il sistema riconosca una persona reale. “Il volto o l’impronta digitale servono solo a sbloccare una chiave privata memorizzata sul dispositivo e mai condivisa online”, spiega ancora Cisco. In questo modo, la chiave non può essere rubata né utilizzata su altri siti, e tutto il processo avviene in locale.

Anche la paura che i dati biometrici possano essere divulgati è infondata. L’autenticazione senza password non implica la creazione di grandi database centrali. Le informazioni restano sempre sul dispositivo dell’utente e non vengono trasmesse ad altri sistemi. La distinzione è sostanziale: la biometria utilizzata per l’autenticazione serve solo a verificare l’identità dell’utente sul proprio apparecchio, non a identificarlo da remoto.

Infine, l’autenticazione senza password rappresenta un’arma efficace contro il phishing. Ogni accesso utilizza una chiave digitale unica e memorizzata localmente. I browser verificano automaticamente che l’utente stia visitando un sito legittimo prima di completare l’accesso, bloccando così le più comuni truffe online. Inoltre, solo il software affidabile del dispositivo può avviare la richiesta di autenticazione, neutralizzando tentativi fraudolenti o app sospette fin dall’origine.

In conclusione, l’autenticazione senza password segna un cambio di paradigma per la sicurezza online. Si tratta di un’evoluzione che semplifica l’esperienza degli utenti e al tempo stesso la rende più sicura. Eliminare le password significa ridurre drasticamente i rischi di furto di identità e aumentare la protezione contro le minacce digitali. Secondo Cisco, questa trasformazione rappresenta un passo concreto verso un futuro digitale più affidabile, accessibile e inclusivo per tutti.

