Volkswagen e FIGC ancora insieme fino al 2026

Volkswagen continua il suo legame con il calcio italiano, rinnovando la partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per il biennio 2025-2026. Il marchio tedesco accompagnerà le Squadre Azzurre, maschili e femminili, nelle principali competizioni internazionali, inclusi futsal, beach soccer e e-sport. Questo rinnovo segna un altro capitolo di una collaborazione consolidata che ha avuto inizio nel 2023 e ha visto il debutto durante le partite di Nations League tra Italia e Germania.

La partnership tra Volkswagen e il calcio italiano non è una novità. Già nel 2006, il marchio è stato Official Mobility Partner della Nazionale Italiana durante il trionfo ai Mondiali in Germania. Successivamente, nel 2021, Volkswagen ha supportato l’UEFA EURO 2020, dove l’Italia ha vinto il campionato europeo, regalando una vittoria storica anche agli appassionati di calcio. Con il rinnovo per il biennio 2025-2026, il brand tedesco ribadisce il proprio impegno a fianco delle Nazionali Azzurre, sostenendo un calcio che guarda al futuro, in sintonia con il claim “Supporter del domani”.

Questo rinnovo di partnership non è solo una questione di visibilità, ma anche un’occasione per promuovere la mobilità sostenibile. Volkswagen, infatti, intende utilizzare il calcio come palcoscenico per presentare la sua gamma ibrida plug-in eHybrid, che combina le tecnologie avanzate dell’elettrico con l’efficienza dei motori turbo benzina. Con autonomie superiori a 100 km in modalità elettrica, questi modelli sono ideali per chi cerca una mobilità innovativa, sostenibile e senza limiti.

Andrea Alessi, Direttore di Volkswagen Italia, ha espresso entusiasmo per questo rinnovo, sottolineando che il legame con le Nazionali Azzurre è un percorso condiviso che si fonda su valori comuni, come la passione per l’eccellenza. Per Volkswagen, infatti, il calcio è il canale perfetto per comunicare l’impegno del brand verso l’innovazione e la qualità, mettendo la tecnologia a portata di tutti.

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha aggiunto che questa partnership non solo celebra il successo sportivo, ma contribuisce anche alla promozione di una mobilità sostenibile in Italia. Il calcio, con il suo seguito globale e la passione di milioni di tifosi, è il veicolo ideale per sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica.La partnership tra Volkswagen e la FIGC non si limiterà solo a una visibilità sui campi di gioco. Durante i prossimi eventi, Volkswagen organizzerà iniziative esclusive per coinvolgere il pubblico e i propri clienti, invitandoli a vivere l’emozione del calcio da vicino. Gli appassionati avranno la possibilità di seguire le Nazionali Azzurre e partecipare a eventi che celebrano la passione per il calcio e il futuro della mobilità.

Il rinnovo della collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio rappresenta per Volkswagen un passo importante verso un futuro di innovazione e sostenibilità, due valori che uniscono le Nazionali Azzurre e il brand. Le squadre italiane sono sinonimo di passione, determinazione e impegno, mentre Volkswagen si distingue per la sua capacità di innovare, garantendo qualità e soluzioni tecnologiche avanzate. Questo impegno comune verso un futuro più sostenibile è ciò che rende questa partnership non solo una storia di successo, ma anche un impegno per il domani.