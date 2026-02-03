“Your Friends & Neighbors”: Apple TV svela il teaser della seconda stagione e annuncia il rinnovo per la terza

Apple TV ha svelato il teaser ufficiale della seconda stagione di “Your Friends & Neighbors”, la serie Apple Original con protagonista e produttore esecutivo Jon Hamm, annunciando al contempo il rinnovo per una terza stagione. La nuova stagione debutterà il 3 aprile sulla piattaforma di streaming con il primo episodio di dieci totali, ai quali seguirà un nuovo episodio ogni settimana fino al 5 giugno.

Ideata dal best seller writer Jonathan Tropper, che ricopre anche il ruolo di showrunner, regista e produttore esecutivo per Tropper Ink, la serie torna con una nuova trama che promette di ampliare ulteriormente il suo universo narrativo. Nella seconda stagione, Andrew Cooper (interpretato da Hamm) continua a condurre la sua doppia vita da improbabile ladro di quartiere. L’equilibrio precario che ha costruito viene però messo alla prova dall’arrivo di un nuovo vicino deciso a svelare i suoi segreti e a sconvolgere la serenità della sua famiglia.

Nel nuovo capitolo, al cast si unisce il candidato agli Emmy James Marsden, che affiancherà Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan. La regia di sei episodi è affidata a Stephanie Laing, mentre alla produzione esecutiva figurano, oltre a Hamm e Tropper, Connie Tavel, Craig Gillespie, Jamie Rosengard e Lori Keith Douglas.

Prodotta da Apple Studios, la dramedy ha riscosso grande successo di pubblico e critica grazie al suo mix di ironia e tensione emotiva, elementi che hanno reso “Your Friends & Neighbors” una delle produzioni più apprezzate del catalogo Apple TV.

Apple TV continua a espandere la propria offerta di serie drammatiche e commedie di alta qualità, oltre a film, documentari e contenuti per famiglie, disponibili su una vasta gamma di dispositivi in oltre 100 paesi. Dalla sua nascita nel 2019, il servizio è stato premiato con 691 vittorie e 3.256 nomination a vari riconoscimenti internazionali, comprendendo successi come “The Studio”, “Ted Lasso” e il film premio Oscar “CODA”.

Con il ritorno imminente della seconda stagione e il rinnovo già confermato per la terza, “Your Friends & Neighbors” si conferma come una delle produzioni di punta del catalogo Apple TV, pronta a offrire ancora una volta storie ricche di humor e umanità intrecciate all’interno di un mondo dove i segreti di quartiere possono diventare pericolosamente reali.