Prende il via la quinta edizione di un’iniziativa educativa di alto impatto contro il bullismo, il progetto Gëneration Ami. Promossa da Citroën Italia, questa...
Milano conferma ancora una volta il suo ruolo di capitale mondiale della moda. Dal 23 al 29 settembre 2025 la città ospiterà la Milano...
La Super Hybrid Night di Milano non è solo l’occasione per scoprire Omoda 5 SHS-H, ma anche per guardare al futuro dell’ecosistema SHS come...
Alfa Romeo apre ufficialmente gli ordini della nuova Junior Model Year 2026 (MY26), la compatta sportiva che ha già superato il traguardo delle 50.000...
Mazda rinnova la sua presenza al Salone dell’Auto di Torino presentando in anteprima assoluta la Nuova Mazda6e, la prima berlina completamente elettrica della Casa...
La MG4 XPower è la dimostrazione concreta di come una vettura elettrica possa offrire non solo sostenibilità, ma anche divertimento di guida e prestazioni...
L’Alcatraz di Milano si è illuminato per la Super Hybrid Night, l’evento esclusivo con cui OMODA & JAECOO hanno presentato al pubblico italiano l’innovativo...
Stellantis, in collaborazione con Saft, filiale di TotalEnergies, ha presentato un prototipo innovativo di veicolo dotato del Intelligent Battery Integrated System (IBIS), un passo...
Il mondo della musica italiana è in festa: Francesco De Gregori celebra i 50 anni del suo iconico album “Rimmel” con una riedizione speciale....
Lewis Capaldi torna con una nuova emozionante melodia, il singolo “Something In The Heavens”, continuando a toccare le corde emotive dei suoi ascoltatori. “Ti...
Uno dei più grandi parchi eolici onshore in Germania entra ufficialmente nella fase di costruzione presso la pista di prova Mercedes-Benz a Papenburg. Mercedes-Benz...
CUPRA rafforza il proprio impegno verso la mobilità 100% elettrica con una nuova iniziativa commerciale che mette al centro i due modelli più innovativi...
Satorisan, il rinomato marchio internazionale di calzature di alta qualità, presenta Stardust, la sua nuova sneaker unisex che promette di combinare un design distintivo...
Honda Italia e LND: Educare i Giovani alla Sicurezza sulle Due Ruote La sicurezza stradale trova un nuovo alleato grazie alla collaborazione tra Honda...
L’attesissimo gioco TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE, sviluppato da Brownies inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe, è ora disponibile...
Lola Young, l’emergente stella musicale londinese, ha appena pubblicato il suo attesissimo album “I’m Only F**king Myself”. Conosciuta per il singolo di successo “Messy”,...
Con l’estate in pieno svolgimento, l’Italia si prepara a confrontarsi con un’imminente e intensa ondata di calore. A partire dal 7 agosto, le temperature...
La serie di viaggi “In viaggio con Eugene Levy” debutta oggi su Apple TV+ con la sua terza stagione, promettendo un’avventura globale ricca di...
Nissan ha annunciato ieri una serie di cambiamenti significativi ai vertici della sua regione AMIEO, che comprende Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania,...
“In un mondo di stronzi”, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, è finalmente disponibile da oggi in digitale. Composto insieme a Roberto Cardelli e...
In occasione del 50° anniversario del loro celebre album A Night At The Opera e del leggendario singolo Bohemian Rhapsody, i Queen sorprendono...
È stato presentato a Roma l’inno “VAI ITALIA”, un progetto musicale firmato da Mogol e interpretato da Al Bano con i bambini del Piccolo...
Škoda Auto ha raggiunto un importante traguardo nella produzione di veicoli SUV, con l’incredibile cifra di quattro milioni di unità prodotte. Questo successo è...
FIAT apre un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione ufficiale della 500 Hybrid Torino, una serie speciale che celebra il profondo legame...
Gli Iron Maiden si preparano a scrivere una nuova pagina nella storia della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, la leggendaria band...
Turtle Beach Corporation, azienda leader nel settore degli accessori per il gaming, ha annunciato l’espansione del suo catalogo con il lancio di due nuove...
Apple TV+ ha rilasciato il trailer di “Le sorelle Grimm”, una nuova serie animata che debutterà il 3 ottobre. Basata sulla serie di libri...
Dopo tre anni di lavori, Renault torna sugli Champs-Élysées con l’apertura di “Le Défilé Renault The Carwalk”, un flagship store di nuova generazione che...
Paradox Interactive e White Wolf, insieme allo sviluppatore The Chinese Room, hanno annunciato entusiasmanti novità per i fan di Vampire: The Masquerade – Bloodlines...
Cresce l’attesa per Il Festival dello Spettacolo, l’evento che promette di essere un punto di riferimento nel panorama dell’intrattenimento italiano ed europeo. L’appuntamento si...
Italjet ha scelto l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, uno dei luoghi più iconici della storia del motorsport, per il lancio mondiale...
Il BMW Group è entrato ufficialmente nella fase finale prima del debutto della nuova BMW iX3, il primo modello della rivoluzionaria Neue Klasse. La...
Ad Assisi, la Settimana Europea della Mobilità è iniziata con un evento simbolico e significativo: la piantumazione del Cipresso di San Francesco presso il...
Con oltre 70 anni di storia nel mondo dei SUV e dei 4×4, KGM segna un nuovo passo nella sua evoluzione presentando in Italia...
L’Alpine Paris Major 2025 ha trasformato la capitale francese in un palcoscenico unico dove sport e motori si sono fusi in un evento senza...
Turtle Beach Corporation, leader nel settore degli accessori gaming, ha svelato una nuova gamma di controller innovativi e dal design esclusivo per Xbox e...
Il celebre trio italiano, Il Volo, ha recentemente annunciato il loro atteso ritorno sui palchi italiani con il tour LIVE NEI PALASPORT 2026, rivelato...
Dopo il successo sul Lago di Garda, DENZA, brand premium del gruppo BYD, approda in Toscana in occasione della Swan Tuscany Challenge, quinto appuntamento...
Luchè continua a fare parlare di sé con un annuncio spettacolare. Dopo un’estate trionfale e un recente sold out all’Unipol Forum di Milano, il...
La riunione odierna dell’Alliance Operating Board ha segnato una tappa storica per l’industria automobilistica europea. A Douai si è svolta infatti la prima visita...
ASUS ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia del nuovo ProArt Display PA32QCV, un monitor professionale da 32 pollici con risoluzione 6K (6016 x...
Il 18 settembre 2025, il Museo Medievale di Bologna sarà il palcoscenico di un evento unico: Heritage Game Farm. Promossa dal Comune di Bologna...
Il nuovo Opel Frontera si presenta come il compagno ideale per le avventure quotidiane delle famiglie moderne. Il SUV, elettrificato in tutte le versioni,...
Il momento del bagnetto è spesso un’occasione di gioco e complicità, ma per molti genitori diventa anche fonte di stress a causa del sapone...
Laura Pausini continua a brillare nel firmamento della musica internazionale. Durante i Billboard Latin Music Awards 2025, la celebre cantautrice italiana verrà insignita del...
Questa sera debutta in prima serata su Retequattro il nuovo programma di approfondimento politico intitolato “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate e prodotto da Videonews....
A poco più di un anno dal lancio sul mercato italiano, il brand automobilistico OMODA & JAECOO ha raggiunto un traguardo significativo con la...
Oggi prende il via una nuova e importante campagna di sicurezza stradale, promossa dalla Region I della FIA – Federazione Internazionale dell’Automobile – e...
A Roma si apre un nuovo capitolo nel settore della mobilità sostenibile universitaria grazie alla collaborazione tra Luiss, Acea e Renault. L’iniziativa, lanciata il...
Pandora amplia il suo universo creativo con una novità che promette di conquistare gli amanti dei gioielli personalizzabili: i nuovi charm MINI. Piccoli nelle...
Il celebre producer italiano, Sick Luke, si conferma come uno dei protagonisti indiscussi del panorama musicale. Il suo nuovo album da producer, “DOPAMINA,” pubblicato...
Turtle Beach Corporation ha lanciato le nuove cuffie gaming Turtle Beach Atlas 200, prime nel loro genere ad avere la licenza ufficiale del marchio...
Con l’avvicinarsi del grande evento “TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE 2025” il 4 ottobre all’Arena di Verona, Francesca Michielin lancia il suo attesissimo...
Honda compie un passo storico nel mondo delle due ruote presentando ufficialmente la sua prima moto elettrica di serie: la Honda WN7. Dopo il...
Mazda ha partecipato per la prima volta al celebre Minardi Day, portando in pista la nuova MX-5 Homura 1.5L, una versione sportiva della leggendaria...
ARTEPARCO 2025 conferma il suo ruolo di punto d’incontro tra arte, natura e innovazione digitale. L’iniziativa, nata nel 2018 per valorizzare il Parco Nazionale...
Grande attesa per i fan di Pokémon: “Orizzonti Pokémon – Stagione 2: Alla ricerca di Laqua” torna con nuovi episodi esclusivi disponibili da oggi...
Zucchero “Sugar” Fornaciari è pronto a tornare live sul prestigioso palco dell’Arena di Verona con ben 12 spettacoli imperdibili. Da martedì 16 settembre, l’artista...
Dal 26 al 28 settembre 2025 Pininfarina torna protagonista al Salone Auto Torino, in una cornice d’eccezione: la Corte d’Onore di Palazzo Reale in...
Un weekend di pura passione motoristica ha visto protagonisti Quei Piloti di Coppa Renault e il CRAGI (Club Renault Alpine Gordini Italia), che hanno...
Yamaha rinnova per il 2026 la sua leggendaria gamma off-road, confermandosi punto di riferimento per gli appassionati di enduro e per chi vuole iniziare...
Il mondo della musica si prepara a vivere due serate indimenticabili con il nuovo show televisivo, Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit, in...
Il mondo della musica e quello dell’automobile si incontrano nuovamente sotto i riflettori del celebre show televisivo XFactor 2025, grazie a Škoda Italia. Per...
Italdesign consolida la sua presenza sul mercato americano con due appuntamenti di primo piano a Detroit, città simbolo dell’industria automobilistica mondiale. Con la partecipazione...
Domani sera, martedì 16 settembre, il programma televisivo “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, proporrà una nuova puntata in prima serata su Retequattro....
Il Red Bull 64 Bars Live, l’evento rap più atteso dell’anno, si prepara a fare il suo grande ritorno a Roma, precisamente a Corviale,...
Si è conclusa ieri sera l’edizione 2025 di Moto Guzzi Open House, l’evento che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta Europa nella...
La nuova Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo si prepara a stupire ancora una volta, questa volta come protagonista al Gran Turismo World Series....
OMODA & JAECOO, il rinomato marchio automobilistico, ha ulteriormente rafforzato la sua presenza nel mondo dello sport italiano. Dopo una proficua collaborazione con l’ACF...
Cavalli e motori, due mondi da sempre legati da un filo invisibile nella storia sportiva e culturale italiana, si avvicinano ancora di più grazie...
La spettacolare maratona musicale di Max Pezzali, “Max Forever Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”, continua ad affascinare i fan, promettendo un’estate indimenticabile nel...
Il celebre GdR del 2020, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, è pronto a conquistare nuovi orizzonti. SQUARE ENIX ha annunciato che questa edizione ampliata...
Football Manager 26 sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 4 novembre, offrendo un’esperienza del tutto rinnovata grazie all’utilizzo per la prima...