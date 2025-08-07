Connect with us

Motori

Jaecoo 5 SHS-H: ecco il nuovo SUV compatto full hybrid

La Super Hybrid Night di Milano non è solo l’occasione per scoprire Omoda 5 SHS-H, ma anche per guardare al futuro dell’ecosistema SHS come...

2 giorni ago

Motori

Alfa Romeo Junior MY26 è ora ordinabile con una gamma ridisegnata

Alfa Romeo apre ufficialmente gli ordini della nuova Junior Model Year 2026 (MY26), la compatta sportiva che ha già superato il traguardo delle 50.000...

2 giorni ago

Motori

Mazda protagonista al Salone dell’Auto di Torino: debutta la Nuova Mazda6e elettrica

Mazda rinnova la sua presenza al Salone dell’Auto di Torino presentando in anteprima assoluta la Nuova Mazda6e, la prima berlina completamente elettrica della Casa...

2 giorni ago

TEST

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

La MG4 XPower è la dimostrazione concreta di come una vettura elettrica possa offrire non solo sostenibilità, ma anche divertimento di guida e prestazioni...

7 Agosto 2025

FOCUS

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

L’Alcatraz di Milano si è illuminato per la Super Hybrid Night, l’evento esclusivo con cui OMODA & JAECOO hanno presentato al pubblico italiano l’innovativo...

2 giorni ago

Motori

Stellantis e Saft rivoluzionano l’elettrico con il sistema IBIS integrato

Stellantis, in collaborazione con Saft, filiale di TotalEnergies, ha presentato un prototipo innovativo di veicolo dotato del Intelligent Battery Integrated System (IBIS), un passo...

2 giorni ago

Spettacolo

Oggi esce la riedizione di “RIMMEL”, il capolavoro di FRANCESCO DE GREGORI

Il mondo della musica italiana è in festa: Francesco De Gregori celebra i 50 anni del suo iconico album “Rimmel” con una riedizione speciale....

2 giorni ago

Spettacolo

LEWIS CAPALDI è pronto ad emozionare con il nuovo singolo “SOMETHING IN THE HEAVENS”

Lewis Capaldi torna con una nuova emozionante melodia, il singolo “Something In The Heavens”, continuando a toccare le corde emotive dei suoi ascoltatori. “Ti...

2 giorni ago

Tecnologia

Mercedes-Benz: al via la costruzione di un parco eolico da 140 MW presso la pista di Papenburg

Uno dei più grandi parchi eolici onshore in Germania entra ufficialmente nella fase di costruzione presso la pista di prova Mercedes-Benz a Papenburg. Mercedes-Benz...

2 giorni ago

Motori

CUPRA rafforza il proprio impegno per la mobilità elettrica con Born e Tavascan

CUPRA rafforza il proprio impegno verso la mobilità 100% elettrica con una nuova iniziativa commerciale che mette al centro i due modelli più innovativi...

2 giorni ago

Moda

Stardust è la nuova sneaker retrò firmata Satorisan

Satorisan, il rinomato marchio internazionale di calzature di alta qualità, presenta Stardust, la sua nuova sneaker unisex che promette di combinare un design distintivo...

4 giorni ago

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Honda Italia e LND: Educare i Giovani alla Sicurezza sulle Due Ruote La sicurezza stradale trova un nuovo alleato grazie alla collaborazione tra Honda...

4 giorni ago

Giochi

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE: inizia un nuovo viaggio epico 

L’attesissimo gioco TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE, sviluppato da Brownies inc. e pubblicato da Bandai Namco Entertainment Europe, è ora disponibile...

2 giorni ago

Spettacolo

LOLA YOUNG: la nuova star della musica inglese pubblica il nuovo album “I’M ONLY F**KING MYSELF”

Lola Young, l’emergente stella musicale londinese, ha appena pubblicato il suo attesissimo album “I’m Only F**king Myself”. Conosciuta per il singolo di successo “Messy”,...

2 giorni ago

Turismo

Caldo record in arrivo: Gardaland apre Legoland Water Park a tutti senza più limiti di età

Con l’estate in pieno svolgimento, l’Italia si prepara a confrontarsi con un’imminente e intensa ondata di calore. A partire dal 7 agosto, le temperature...

4 Agosto 2025

Spettacolo

“In viaggio con Eugene Levy”: Apple TV+ lancia la terza stagione

La serie di viaggi “In viaggio con Eugene Levy” debutta oggi su Apple TV+ con la sua terza stagione, promettendo un’avventura globale ricca di...

2 giorni ago

Motori

Nissan annuncia cambi al vertice per accelerare la trasformazione nella regione AMIEO

Nissan ha annunciato ieri una serie di cambiamenti significativi ai vertici della sua regione AMIEO, che comprende Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania,...

2 giorni ago

Spettacolo

Da adesso in digitale “IN UN MONDO DI STRONZI”, il nuovo brano di FABRIZIO MORO

“In un mondo di stronzi”, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, è finalmente disponibile da oggi in digitale. Composto insieme a Roberto Cardelli e...

2 giorni ago

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

  In occasione del 50° anniversario del loro celebre album A Night At The Opera e del leggendario singolo Bohemian Rhapsody, i Queen sorprendono...

2 giorni ago

Società

Presentato a Roma “VAI ITALIA”, l’inno di MOGOL e AL BANO

È stato presentato a Roma l’inno “VAI ITALIA”, un progetto musicale firmato da Mogol e interpretato da Al Bano con i bambini del Piccolo...

2 giorni ago

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Škoda Auto ha raggiunto un importante traguardo nella produzione di veicoli SUV, con l’incredibile cifra di quattro milioni di unità prodotte. Questo successo è...

3 giorni ago