Coca-Cola e il Viaggio della Fiamma Olimpica: inclusione e coesione all’insegna dei valori olimpici

Coca-Cola rinnova il suo impegno nella promozione dell’inclusione e della coesione sociale, in qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. L’iniziativa, che avrà luogo dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, vedrà protagoniste figure simboliche che rappresentano un grande racconto collettivo lungo l’Italia, portando un messaggio di speranza, solidarietà e collaborazione. Tra i tedofori ci sono rappresentanti di associazioni significative come Banco Alimentare, la Croce Rossa Italiana e Junior Achievement. “Siamo lieti di annunciare i nuovi tedofori che prenderanno parte al Viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un percorso che riflette pienamente i valori di inclusione, unità e speranza che da sempre guidano il nostro impegno,” ha affermato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola.

Tra le storie che accendono il cambiamento, Marco Lucchini del Banco Alimentare si distingue per il suo impegno nel trasformare lo spreco alimentare in doni di solidarietà. La Croce Rossa Italiana partecipa con un gruppo di venti volontari del Comitato di Carsoli, simbolo di resilienza e aiuto reciproco. Infine, Miriam Cresta di Junior Achievement Italia si impegna da oltre vent’anni a ispirare i giovani verso l’imprenditorialità come leva di crescita personale e collettiva.

Altre figure rilevanti nel Viaggio della Fiamma includono Eros Zanotti, Nico Acampora, Raffaella Giugni, Pino Maddaloni, Rosy Russo, Chiara Tagliaferri, Mario Barbuto, Alessia Crocini e Cecilia Gasdia, ciascuno rappresentando un faro di speranza e inclusione nelle loro comunità. “Ogni tedoforo rappresenta una scintilla di speranza, un esempio concreto di come le persone possano fare la differenza nelle proprie comunità,” ha aggiunto Santandrea.

Coca-Cola, attraverso la sua partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, non solo ribadisce il suo impegno storico verso l’inclusione e la crescita dei territori locali, ma promuove anche progetti significativi come le “Coca-Cola Horeca Masterclass”. Queste iniziative sostengono la sostenibilità sociale e offrono strumenti per valorizzare il potenziale dei giovani, rafforzando il messaggio di collaborazione e opportunità concrete per un futuro migliore.