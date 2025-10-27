Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sport

Coca-Cola e il Viaggio della Fiamma Olimpica: inclusione e coesione all’insegna dei valori olimpici

Published

Coca-Cola rinnova il suo impegno nella promozione dell’inclusione e della coesione sociale, in qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. L’iniziativa, che avrà luogo dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, vedrà protagoniste figure simboliche che rappresentano un grande racconto collettivo lungo l’Italia, portando un messaggio di speranza, solidarietà e collaborazione. Tra i tedofori ci sono rappresentanti di associazioni significative come Banco Alimentare, la Croce Rossa Italiana e Junior Achievement. “Siamo lieti di annunciare i nuovi tedofori che prenderanno parte al Viaggio della Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, un percorso che riflette pienamente i valori di inclusione, unità e speranza che da sempre guidano il nostro impegno,” ha affermato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola.

Tra le storie che accendono il cambiamento, Marco Lucchini del Banco Alimentare si distingue per il suo impegno nel trasformare lo spreco alimentare in doni di solidarietà. La Croce Rossa Italiana partecipa con un gruppo di venti volontari del Comitato di Carsoli, simbolo di resilienza e aiuto reciproco. Infine, Miriam Cresta di Junior Achievement Italia si impegna da oltre vent’anni a ispirare i giovani verso l’imprenditorialità come leva di crescita personale e collettiva.

Altre figure rilevanti nel Viaggio della Fiamma includono Eros Zanotti, Nico Acampora, Raffaella Giugni, Pino Maddaloni, Rosy Russo, Chiara Tagliaferri, Mario Barbuto, Alessia Crocini e Cecilia Gasdia, ciascuno rappresentando un faro di speranza e inclusione nelle loro comunità. “Ogni tedoforo rappresenta una scintilla di speranza, un esempio concreto di come le persone possano fare la differenza nelle proprie comunità,” ha aggiunto Santandrea.

Coca-Cola, attraverso la sua partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, non solo ribadisce il suo impegno storico verso l’inclusione e la crescita dei territori locali, ma promuove anche progetti significativi come le “Coca-Cola Horeca Masterclass”. Queste iniziative sostengono la sostenibilità sociale e offrono strumenti per valorizzare il potenziale dei giovani, rafforzando il messaggio di collaborazione e opportunità concrete per un futuro migliore.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Leapmotor T03 a Rom-E 2025: nel cuore di Roma la citycar elettrica protagonista della mobilità sostenibile

Turismo

Gardaland Resort festeggia 50 milioni di Ospiti e i 40 anni di Shaman

Test

BYD ATTO 2: la nostra prova su strada

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno
Petra Terza Stagione chiude con successo

Spettacolo

Petra, l’eroina imperfetta che parla a tutti noi. E’ un trionfo, il miglior titolo del 2025 per Sky Cinema

Motori

Honda riscrive la storia delle naked retrò con la nuova CB1000F 2026

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Moda

Blauer e Pirelli lanciano la capsule collection urban che unisce stile e innovazione

Motori

Nuova Mazda CX-5: la terza generazione del SUV diventa più concreta, tecnologica e accessibile

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI
NEGRAMARO Eboli

Spettacolo

Il PalaSele esplode per i Negramaro: il tour 2025 debutta in Campania

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Moda

Levi’s x NIGO x Nike: una collaborazione senza precedenti

Motori

Pirelli e Porsche: un’alleanza tra tradizione e innovazione per le auto classiche

Motori

Volkswagen Touareg Final Edition: l’ultimo capitolo per l’iconico SUV di lusso

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Danno riconquista la scena hip hop con il nuovo singolo “Vamos a la Playa”

Motori

La nuova Nissan LEAF arriva sulle strade europee

Motori

Italian Renault 4 Festival 2025: record di presenze a Casole d’Elsa con 175 vetture storiche

Motori

Kia Italia: significativi cambiamenti nella divisione CX & Brand Marketing

Spettacolo

Grande Successo per l’Orchestra Sinfonica Wule in Italia

Spettacolo

È disponibile il videoclip di “HIMALAYA”, il nuovo singolo del cantautore partenopeo Revelè.

Spettacolo

Gardaland Resort protagonista in “Una Famiglia Sottosopra” di Alessandro Genovesi

Spettacolo

GIORGIA: il 7 novembre arriva “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia.

Spettacolo

BOB DYLAN: fuori in fisico e in digitale il cofanetto “Bob Dylan’s Bootleg Series Volume 18: Through The Open Window, 1956-1963”

Giochi

PAW Patrol: nuove avventure su monster truck per Tutta la Famiglia

Spettacolo

“Impossibile”: il nuovo podcast di Mediaset tra storia e mistero

Spettacolo

MUSICULTURA 2026: aperte le iscrizioni alla XXXVII edizione del concorso

Spettacolo

“The Rainmaker”: un nuovo legal thriller arriva in esclusiva su Sky

Motori

Samsung e Stellantis: inizia la rivoluzione digitale nelle concessionarie europee

Sport

Coca-Cola e il Viaggio della Fiamma Olimpica: inclusione e coesione all’insegna dei valori olimpici

Motori

Volkswagen: la nuova pressa PXL di Martorell guida il marchio verso l’elettrificazione

Motori

ACI Mobility S.p.A.: un nuovo polo unico per i servizi alla mobilità

Motori

Hyundai e NVIDIA insieme per il futuro della mobilità

Società

“Quarta Repubblica”: stasera l’intervista esclusiva al Ministro Carlo Nordio

Spettacolo

AIELLO: fuori “SENTIMENTALE”, il nuovo singolo con Levante

Spettacolo

TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE” debutta al primo posto della classifica FIMI

Giochi

L’Italia ha il suo Campione di Red Bull Tetris!

Motori

Renault Group e Geely consolidano la collaborazione concludendo una partnership in Brasile
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

Hyundai alla Wizzair Venice Marathon: un grande coinvolgimento di runner e pubblico

Si è conclusa con la straordinaria partecipazione di oltre 20.000 runner la Wizzair Venice Marathon 2025, che anche quest’anno ha trasformato la Serenissima in un...

27 Ottobre 2025

Motori

FIAT e Wizz Air Rome Half Marathon 2025: mobilità sostenibile al centro della scena

Fiat ha recentemente consolidato il suo impegno verso la sostenibilità diventando partner ufficiale della Wizz Air Rome Half Marathon 2025, un evento di grande...

21 Ottobre 2025

Sport

Hyundai porta energia e innovazione alla Wizzair Venice Marathon 2025

Hyundai si prepara ad essere protagonista della Wizzair Venice Marathon 2025 in qualità di Official Automotive Partner. Dal 24 al 26 ottobre, la città...

20 Ottobre 2025

Sport

Lancia celebra al Rallye Sanremo una stagione indimenticabile

Lancia festeggia un’annata straordinaria al celebre Rallye Sanremo, un evento che segna una pietra miliare nel ritorno del celebre marchio nel mondo dei rally....

16 Ottobre 2025