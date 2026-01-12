Connect with us

I Flo arrivano nei negozi Città del Sole: i nuovi peluche ufficiali di Milano Cortina 2026

Published

Arrivano i Flo, i tenerissimi bucaneve protagonisti della nuova collezione di peluche dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, disponibili in una selezione di negozi Città del sole e online. Dopo il successo delle mascotte di Parigi 2024, questa nuova linea promette di conquistare grandi e piccini, portando con sé lo spirito di amicizia e unità dei Giochi.

I Flo, compagni ufficiali delle mascotte delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, sono disponibili in negozi selezionati Città del sole e online. Questi piccoli personaggi curiosi e irresistibili, tre Olimpici e tre Paralimpici, rappresentano la promessa di nuovi inizi e incarnano i valori di amicizia e unità dei Giochi.

Creati per affiancare le mascotte Tina e Milo, i Flo non sono semplici souvenir ma veri e propri compagni d’avventura. Grazie al loro design morbido e ai tratti espressivi, questi simpatici protagonisti incarnano il lato più emozionante e autentico dello spirito olimpico, trasformandosi in un simbolo di entusiasmo, allegria e condivisione.

Irresistibili e pieni di umorismo, i Flo aggiungono un tocco di fantasia ed eleganza all’universo Olimpico e Paralimpico. Dedicati a bambini, famiglie e collezionisti, si distinguono per la qualità che contraddistingue il marchio francese Doudou et Compagnie, licenziatario ufficiale di Milano Cortina 2026.

La collezione comprende peluche di varie dimensioni – dai portachiavi pensati per accompagnare la vita di tutti i giorni, alle versioni da 20 e 30 centimetri, fino agli spettacolari modelli extra-large da 80 centimetri – e un soffice cappellino imbottito ispirato allo stile avventuroso dei personaggi. Ogni pezzo è realizzato con l’attenzione al dettaglio e la cura dei materiali tipica del marchio, che da 25 anni è sinonimo di dolcezza e qualità.

Disponibili nei punti vendita Città del sole di Verona, Pordenone, Treviso, Vicenza, Padova, Como e Milano, oltre che sul canale online, i Flo offrono ai fan la possibilità di collezionare l’intera famiglia dei protagonisti dei Giochi Invernali. Un’occasione imperdibile per chi desidera vivere l’attesa di Milano Cortina 2026 con un tocco di tenerezza e spirito olimpico.

