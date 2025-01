Jurassic Park x Eastpak: una serie che celebra i film iconici

In un mondo che corre a tutta velocità verso l’era digitale, spesso abbiamo nostalgia del passato. Per questi momenti, Eastpak propone una straordinaria nuova serie che celebra i film iconici che hanno definito un era e acceso la sete di avventura, iniziando con Jurassic Park di Steven Spielberg, prodotto da Universal Pictures e Amblin Entertainment.

Dì addio all’ordinario: tuffati nell’avventura urbana o esplora la natura selvaggia, indossando i resistenti modelli Eastpak con esclusive funzionalità integrate che permettono di affrontare qualsiasi avventura si nasconda dietro l’angolo.

Metà di questa elettrizzante collezione presenta il poster iconico del film del 1993 con il classico sfondo nero e l’inconfondibile logo di Jurassic Park. L’altra metà è personalizzata con una vivace stampa ispirata agli anni ’90, riportando l’energia travolgente di quell’epoca.

Day Pak’r

Unendo il comfort del classico Padded Pak’r con aggiornamenti moderni, questo zaino presenta una tasca interna per laptop, una tasca posteriore di sicurezza con chiusura a zip e due tasche laterali multifunzionali. Esclusiva di questa collezione ispirata all’avventura è la bussola integrata nel cursore della zip, che ti aiuta a orientarti ovunque ti trovi! Il Day Pak’r è disponibile in due stampe: il tessuto coated nero con il famoso logo di Jurassic Park in poliestere riciclato e una vivace stampa all-over ispirata agli anni ’90.

Transit’r Pack

Nulla rappresenta l’avventura meglio del Transit’r Pack. Questo bagaglio 2-in-1si trasforma facilmente da zaino a borsone, offrendo massima flessibilità in movimento. Resistente, versatile e, esclusivamente per questa collaborazione, arricchito con una bussola integrata nel cursore della zip. Il pack è disponibile in entrambe le stampe: il tessuto coated nero con il famoso logo di Jurassic Park in poliestere riciclato e una vivace stampa all-over ispirata agli anni ’90 con elementi iconici del film.

Bukhat

Una collezione ispirata agli anni ’90 non sarebbe completa senza questo accessorio iconico. Completa il tuo look con questo classico per essere pronto per qualsiasi avventura. Il Bukhat è realizzato in tessuto cerato nero con il logo di Jurassic Park e include un laccio regolabile sotto il mento, dotato di un fischietto d’emergenza integrato nella fibbia.