Spettacolo

Luciano Ligabue annuncia “La Notte di Certe Notti”: il gran finale del tour nei palasport italiani

Published

Dopo un anno straordinario, costellato dai grandi eventi alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta, Luciano Ligabue è pronto a regalare al suo pubblico un nuovo, emozionante capitolo della sua carriera live. Con la prossima inaugurazione della nuova Arena Milano prevista per maggio e gli attesissimi concerti negli stadi di giugno, il rocker di Correggio ha annunciato il gran finale del progetto “La Notte di Certe Notti”, che da settembre approderà nei principali palasport italiani.

Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Zoo Aperto, si aprirà il 22 settembre all’Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre 2026 all’Arena Milano, nuova struttura nel quartiere Santa Giulia, segnando così la chiusura delle attività live del Liga per l’anno. In totale, 14 città e altrettanti appuntamenti unici, senza repliche, per offrire a ogni spettatore una “notte” irripetibile.

Prima delle date nei palasport, Ligabue sarà impegnato con un intenso calendario di concerti negli stadi italiani. Le grandi feste musicali partiranno il 5 giugno allo Stadio Comunale di Bibione con la data zero “Certe Notti a Bibione”, per poi toccare Roma il 12 giugno allo Stadio Olimpico, Torino il 17 giugno all’Allianz Stadium e infine Milano il 20 giugno allo Stadio San Siro, concerto già sold out.

L’intero progetto celebra due fondamentali anniversari della carriera di Ligabue: il trentennale di “Certe notti” e dell’album “Buon Compleanno Elvis” del 1995, che segnarono uno dei punti più alti della sua discografia, e il ventennale del primo concerto al Campovolo. Un doppio festeggiamento che si trasforma in un grande viaggio musicale attraverso trent’anni di rock italiano.

In attesa dei live italiani, il mese di maggio sarà dedicato a “Certe Notti in Europa”, un tour continentale che vedrà Ligabue esibirsi in alcune delle più importanti città europee: Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo. Molte di queste date, come le tappe di Barcellona, Madrid e Londra, hanno già registrato il tutto esaurito.

Il 6 maggio il rocker inaugurerà ufficialmente la nuova Arena Milano con “La Prima Notte – Music Opening Ceremony”, uno spettacolo unico che aprirà la stagione della nuova venue milanese. “Sarà il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue, segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia” – si legge nel comunicato.

Per quanto riguarda la parte autunnale del tour, il calendario comprende: Verona (22 settembre), Padova (25 settembre), Bergamo (27 settembre), Genova (29 settembre), Livorno (1 ottobre), Pesaro (3 ottobre), Firenze (6 ottobre), Mantova (8 ottobre), Bologna (10 ottobre), Messina (14 ottobre), Eboli (16 ottobre), Bari (18 ottobre), Ancona (20 ottobre) e infine Milano (24 ottobre).

I biglietti per i concerti nei palasport e per l’Arena di Verona saranno disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 12 febbraio sui circuiti ufficiali. Gli iscritti al fan club BarMario avranno l’accesso anticipato alle prevendite a partire da martedì 10 febbraio alle ore 11.00.

Il tour si annuncia come uno degli eventi più significativi del 2026 per il panorama musicale italiano, un’occasione per celebrare la carriera di un artista che ha saputo raccontare diverse generazioni attraverso la sua musica. Le collaborazioni con Frecciarossa come treno ufficiale e con Radiofreccia e RTL 102.5 come radio ufficiali confermano la portata nazionale di questo progetto.

“La Notte di Certe Notti” non sarà solo un tour, ma un’esperienza collettiva che unirà i fan di tutta Italia e d’Europa in un’unica grande festa. Dopo trent’anni di musica e successi, Luciano Ligabue continua a illuminare le notti del suo pubblico, portando il suo rock nelle arene e nei palasport con la stessa energia degli inizi.

