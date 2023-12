Mercedes Classe B 2023: Sport Tourer “tuttofare”

Nasce con un duplice obiettivo: essere una vettura compatta con tanto spazio all’interno. La Mercedes Classe B, dal 2005 ad oggi, è stata scelta da oltre 153.000 clienti e lo scorso anno si è confermata la Sport Tourer premium più venduta del segmento. Con il restyling non è stata “stravolta” ma solo aggiornata, soprattutto dal punto di vista della tecnologia di bordo, rimanendo molto fedele a se stessa.

Al frontale ci sono i fari a LED di nuova concezione, disponibili come optional, il paraurti sportivo e la nuova griglia del radiatore che conferiscono alla nuova Classe B uno slancio dinamico. Anche la vista posteriore trasmette dinamismo e potenza: i nuovi gruppi ottici posteriori in due parti sono ora dotati di tecnologia LED di serie e servono a rafforzare l’impressione di ampiezza della parte posteriore. Sono supportati dagli spoiler aerodinamici applicati ai lati del lunotto, che migliorano l’aerodinamica.

L’interno della nuova Classe B è razionale, spazioso, con la solita qualità Mercedes. L’area di guida è dominata dal display a doppio schermo (quadro strumenti da 7 pollici e unità principale da 10,25 pollici), di serie ma nel nostro allestimento sono entrambi da 10,25 con l’ultima release di MBUX e compatibilità wireless ad Apple CarPlay e Android Auto. Per gestire l’infotainment c’è il trackpad sistemato sul tunnel centrale. nuovo è anche il volante, con le razze orizzontali sdoppiate a ospitare i numerosi comandi touch per gestire schermante e funzioni di strumentazione e infotainment.

Per la nostra prova su strada, abbiamo guidato la versione d’ingresso ossia la 180d con un motore turbo diesel 1.5 di cilindrata con 116 cavalli. Nonostante non sia potentissimo, muove la Classe B con una buona disinvoltura. L’auto è molto maneggevole e ha una buona accelerazione. La visibilità è ottima così come il comfort restituito dal volante e dalle sospensioni.

La Mercedes Classe B si conferma come una Sport Tourer premium di successo che unisce stile, tecnologia e prestazioni in un “pacchetto” che continua a conquistare il cuore degli automobilisti.

I prezzi della Mercedes Classe B 2023 partono dai 38.100 euro della 180 B. La gamma motori benzina è composta dal 1.3 mild hybrid da 136 e 163 CV, dal 2.0 (sempre mild hybrid) da 224 CV e dal già citato 1.3 PHEV da 218 CV, quella diesel invece conta sul 2.0 da 116, 150 e 190 CV.