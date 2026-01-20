New Balance svela il kit Australian Open di Coco Gauff: stile, performance e poesia del movimento a Melbourne

New Balance presenta il nuovo Coco Gauff Australian Open Kit, una collezione che unisce performance tecnica, estetica raffinata ed espressione personale, pensata per accompagnare la campionessa statunitense nel primo Major della stagione. Non si tratta solo di abbigliamento sportivo, ma di una vera dichiarazione di stile che cattura la poesia del movimento e lo spirito dell’estate australiana.

Disegnato in collaborazione diretta con l’atleta, il kit racconta l’evoluzione di Coco Gauff non solo come tennista, ma anche come icona di moda contemporanea. Per la prima volta in assoluto, una versione del suo outfit personalizzato viene resa disponibile al pubblico, permettendo ai fan di indossare il signature look di Coco e vivere l’atmosfera unica dell’Australian Open.

Il design del Coco Gauff Australian Open Kit combina eleganza, sicurezza e un tocco giocoso, valorizzando il corpo in movimento attraverso linee fluide e dettagli ricercati. I colori scelti hanno un forte impatto visivo sui celebri campi blu di Melbourne. La palette – hot marigold, blu navy e daybreak periwinkle – richiama il paesaggio australiano, trasmette energia, ottimismo e riflette la promessa di una nuova stagione tennistica.

Il kit accompagna Coco Gauff in ogni fase del torneo, dal campo al pre-match, con capi che fondono funzionalità e stile. L’On-Court Look propone un tank elasticizzato finemente traforato abbinato a una gonna plissettata con orlo svasato, capace di esprimere un’eleganza naturale anche nei momenti di massima intensità. Il Practice Look bilancia libertà di movimento e concentrazione con una t-shirt cropped e shorts studiati per l’allenamento. Il Walk-On Look, invece, trasforma l’ingresso in campo in una vera passerella grazie a una tuta oversize color block che diventa dichiarazione di personalità.

A completare la collezione arrivano anche una nuova colorazione delle CG2 e due nuove versioni delle Coco Delray, rafforzando l’identità della linea firmata Coco Gauff e New Balance.

«Dal momento in cui Coco è entrata a far parte della famiglia New Balance, siamo rimasti ispirati dalla sua evoluzione, sia come atleta sia come icona di stile», ha dichiarato Julie Pike, Senior Vice President Global Apparel di New Balance. «Questo kit racconta proprio quel percorso: audace, sicuro di sé e fortemente espressivo. Siamo entusiasti di renderlo disponibile al pubblico per la prima volta, invitando i fan a condividere lo stile inconfondibile di Coco».

Anche Coco Gauff sottolinea il valore creativo del progetto: «Lavorare con New Balance al mio kit per l’Australian Open mi ha dato la possibilità di creare qualcosa che non fosse solo performance, ma anche stile ed espressione personale. Volevo un look potente ma femminile, che raccontasse il mio amore per i colori decisi e per la spiaggia. Sono felice che ora i fan possano indossare un kit ispirato al mio look in campo: è un modo speciale per condividere questo percorso con loro».

Il Coco Gauff Australian Open Kit è disponibile dal 17 gennaio online in selezionati mercati globali, in tutti i New Balance Flagship Store – ad eccezione di Oxford Street a Londra – e presso il pop-up New Balance a Federation Square a Melbourne durante l’Australian Open.

Con questa collezione, New Balance rafforza il legame tra tennis, moda e identità personale, trasformando l’outfit di Coco Gauff in un simbolo di nuova generazione: tecnica, stile e carattere che si fondono sotto il sole di Melbourne.