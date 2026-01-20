Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

New Balance svela il kit Australian Open di Coco Gauff: stile, performance e poesia del movimento a Melbourne

Published

New Balance presenta il nuovo Coco Gauff Australian Open Kit, una collezione che unisce performance tecnica, estetica raffinata ed espressione personale, pensata per accompagnare la campionessa statunitense nel primo Major della stagione. Non si tratta solo di abbigliamento sportivo, ma di una vera dichiarazione di stile che cattura la poesia del movimento e lo spirito dell’estate australiana.

Disegnato in collaborazione diretta con l’atleta, il kit racconta l’evoluzione di Coco Gauff non solo come tennista, ma anche come icona di moda contemporanea. Per la prima volta in assoluto, una versione del suo outfit personalizzato viene resa disponibile al pubblico, permettendo ai fan di indossare il signature look di Coco e vivere l’atmosfera unica dell’Australian Open.

Il design del Coco Gauff Australian Open Kit combina eleganza, sicurezza e un tocco giocoso, valorizzando il corpo in movimento attraverso linee fluide e dettagli ricercati. I colori scelti hanno un forte impatto visivo sui celebri campi blu di Melbourne. La palette – hot marigold, blu navy e daybreak periwinkle – richiama il paesaggio australiano, trasmette energia, ottimismo e riflette la promessa di una nuova stagione tennistica.

Il kit accompagna Coco Gauff in ogni fase del torneo, dal campo al pre-match, con capi che fondono funzionalità e stile. L’On-Court Look propone un tank elasticizzato finemente traforato abbinato a una gonna plissettata con orlo svasato, capace di esprimere un’eleganza naturale anche nei momenti di massima intensità. Il Practice Look bilancia libertà di movimento e concentrazione con una t-shirt cropped e shorts studiati per l’allenamento. Il Walk-On Look, invece, trasforma l’ingresso in campo in una vera passerella grazie a una tuta oversize color block che diventa dichiarazione di personalità.

A completare la collezione arrivano anche una nuova colorazione delle CG2 e due nuove versioni delle Coco Delray, rafforzando l’identità della linea firmata Coco Gauff e New Balance.

«Dal momento in cui Coco è entrata a far parte della famiglia New Balance, siamo rimasti ispirati dalla sua evoluzione, sia come atleta sia come icona di stile», ha dichiarato Julie Pike, Senior Vice President Global Apparel di New Balance. «Questo kit racconta proprio quel percorso: audace, sicuro di sé e fortemente espressivo. Siamo entusiasti di renderlo disponibile al pubblico per la prima volta, invitando i fan a condividere lo stile inconfondibile di Coco».

Anche Coco Gauff sottolinea il valore creativo del progetto: «Lavorare con New Balance al mio kit per l’Australian Open mi ha dato la possibilità di creare qualcosa che non fosse solo performance, ma anche stile ed espressione personale. Volevo un look potente ma femminile, che raccontasse il mio amore per i colori decisi e per la spiaggia. Sono felice che ora i fan possano indossare un kit ispirato al mio look in campo: è un modo speciale per condividere questo percorso con loro».

Il Coco Gauff Australian Open Kit è disponibile dal 17 gennaio online in selezionati mercati globali, in tutti i New Balance Flagship Store – ad eccezione di Oxford Street a Londra – e presso il pop-up New Balance a Federation Square a Melbourne durante l’Australian Open.

Con questa collezione, New Balance rafforza il legame tra tennis, moda e identità personale, trasformando l’outfit di Coco Gauff in un simbolo di nuova generazione: tecnica, stile e carattere che si fondono sotto il sole di Melbourne.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Spettacolo

Da venerdì disponibile in digitale “5 MINUTI”, il nuovo singolo di GIORGIA MALERBA

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Peugeot e Pathé: alleanza storica per celebrare l’eccellenza del cinema francese

Spettacolo

Pollio torna dopo nove anni con “Dopo la bomba”: un album umano e necessario

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con “Folkestra 2026”: sold out e nuove emozioni

Spettacolo

Bresh torna con “Introvabile”: nuovo singolo e prime date live in Europa

Tecnologia

Jabra lancia la serie Evolve3: le prime cuffie “cross-over” per lavoro e tempo libero

Motori

MAK presenta la gamma ruote 2026: tre nuovi modelli Made in Italy per il 35° anniversario

Motori

Audi Revolut F1 Team: debutto mondiale a Berlino, inizia l’avventura dei quattro anelli in Formula 1

Turismo

Val Ridanna: l’inverno autentico dell’hotel Gassenhof 4*S tra neve, silenzio e benessere

Giochi

Life is Strange: Reunion: Max e Chloe insieme in un nuovo capitolo epico

Sport

CUPRA conferma la partnership con Pertamina Enduro VR46 Racing Team per la stagione 2026

Motori

ALFA ROMEO È MAIN SPONSOR DI “M2O MORNING CLUB”

Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: da oggi è disponibile la stagione 15 di con un nuovo personaggio

Sport

Lancia torna al Rallye Monte-Carlo: debutto mondiale in WRC2 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Società

Calenda e Vannacci faccia a faccia a “Realpolitik”: attualità, sicurezza e passioni fatali

Spettacolo

I-DAYS 2026: il 10 settembre arriva l’icona dell’hip hop mondiale A$AP ROCKY

Spettacolo

HARRY STYLES: venerdì 23 gennaio esce “APERTURE”

Motori

Audi e Madonna di Campiglio accolgono il Ducati Lenovo Team

Motori

Škoda Kamiq debutta nelle versioni Your Way e Be More: stile, tecnologia e vantaggi per i clienti italiani
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Sport

CUPRA conferma la partnership con Pertamina Enduro VR46 Racing Team per la stagione 2026

Prosegue anche nel 2026 la collaborazione tra CUPRA e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team, un sodalizio che entra così nel suo quinto anno...

3 ore ago

Sport

Lancia torna al Rallye Monte-Carlo: debutto mondiale in WRC2 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale

Il ritorno di Lancia sulle strade del Principato di Monaco segna un momento storico per il marchio italiano. Dopo anni di attesa, il brand...

4 ore ago

Sport

Sara Errani nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo

Alfa Romeo rafforza il proprio legame con il mondo dello sport annunciando la nomina di Sara Errani come nuova Brand Ambassador. La tennista bolognese,...

23 ore ago

Moda

F46 CLARK: la nuova compagna sportiva firmata FREITAG

FREITAG presenta F46 CLARK, una nuova borsa spaziosa pensata per accompagnare ogni attività sportiva con stile e funzionalità. Il marchio svizzero, celebre per la...

24 ore ago