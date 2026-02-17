NIKON lancia i binocoli Monarch M5, Prostaff P7 e Sportstar EX II

Nikon amplia la propria gamma di strumenti ottici con il lancio di tre nuove linee di binocoli destinate agli appassionati di outdoor e agli amanti della natura. Si tratta dei nuovi MONARCH M5 e PROSTAFF P7 con obiettivi da 50 mm e dei binocoli impermeabili SPORTSTAR EX II, che si distinguono per un perfetto equilibrio tra alte prestazioni ottiche, comfort e resistenza.

I modelli MONARCH M5 e PROSTAFF P7 da 50 mm si impongono come i più leggeri della loro categoria: il MONARCH M5 pesa appena 640 grammi nella versione 10×50 e 650 grammi nella 12×50, mentre il PROSTAFF P7 si ferma rispettivamente a 630 grammi per il 10×50 e 645 grammi per il 12×50. La loro maneggevolezza li rende ideali per chi cerca osservazione potente senza il peso dei tradizionali binocoli da 50 mm.

Grazie ai grandi obiettivi da 50 mm, questi modelli offrono un’eccellente capacità di raccolta della luce, garantendo immagini nitide e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Gli avanzati trattamenti multistrato delle lenti consentono di rivelare ogni dettaglio con una brillantezza naturale, migliorando l’esperienza di osservazione durante le escursioni, il birdwatching o le attività naturalistiche.

Accanto a questi modelli, Nikon introduce i nuovi SPORTSTAR EX II, binocoli compatti, impermeabili e perfetti per chi è sempre in movimento. Disponibili nei formati 8×25 e 10×25, si distinguono per un design ergonomico aggiornato che assicura una presa stabile e confortevole. La struttura impermeabile, riempita di azoto per evitare l’appannamento interno, e le ottiche Nikon di alta qualità garantiscono un’immagine chiara in qualsiasi condizione atmosferica.

Il modello SPORTSTAR EX II 8×25 offre un’esperienza visiva ancora più ampia rispetto alla generazione precedente, con un campo visivo apparente di 60,3°. Il modello 10×25 mantiene invece un campo visivo apparente di 59,2°, assicurando una visione nitida e dettagliata anche a distanza.

Con queste nuove proposte, Nikon dimostra ancora una volta la propria leadership nel settore dell’ottica di precisione, offrendo strumenti pensati per accompagnare l’osservatore in ogni situazione, dal trekking in montagna all’esplorazione della fauna selvatica. Binocoli che uniscono tecnologia, design e leggerezza per rendere ogni esperienza di osservazione un momento di pura qualità visiva.