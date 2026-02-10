Nikon presenta la nuova gamma di binocoli ACTION: potenza, luminosità e visione sempre perfetta

Nikon amplia la sua offerta di strumenti ottici con il lancio della nuova gamma ACTION, una linea di binocoli a prismi di Porro pensata per soddisfare le esigenze di appassionati di outdoor, birdwatching e avventura. La collezione comprende cinque modelli a ingrandimento fisso – 7x, 8x, 10x, 12x e 16x – e un modello ACTION ZOOM 10-22x, dotato di un controllo zoom fluido che si può regolare facilmente con la punta delle dita.

Sfruttando l’esperienza e la qualità ottica che da sempre contraddistinguono il marchio, Nikon ha equipaggiato tutti i modelli ACTION con lenti di ampio diametro e rivestimento multistrato. Questa combinazione permette una visione nitida e luminosa, indipendentemente dal livello di ingrandimento scelto. Gli utenti potranno così godere di dettagli precisi e colori realistici in ogni condizione di illuminazione.

I modelli con lenti da 42 mm risultano ideali per osservazioni diurne, anche in piena luce, mentre quelli dotati di lenti da 50 mm garantiscono una resa superiore in ambienti meno illuminati, come foreste ombreggiate, o nei momenti più suggestivi della giornata, all’alba e al tramonto. Questa varietà consente di scegliere il binocolo più adatto al proprio stile di osservazione, dal trekking diurno alla contemplazione della fauna selvatica nelle ore crepuscolari.

Particolarmente apprezzabili risultano i modelli ACTION 10×42, 12×50 e 16×50, caratterizzati da un ampio campo visivo apparente di oltre 60 gradi. Tale caratteristica facilita l’individuazione dei soggetti in movimento, l’esplorazione dei paesaggi e l’osservazione di uccelli e animali selvatici. L’ampiezza della scena percepita trasmette un senso immersivo, migliorando la qualità complessiva dell’esperienza visiva.

La nuova gamma ACTION conferma l’impegno di Nikon nel coniugare tecnologia, ergonomia e piacere d’uso in prodotti pensati per un pubblico ampio, dagli appassionati di natura ai viaggiatori curiosi. Ancora una volta, la casa giapponese propone strumenti in grado di unire prestazioni ottiche avanzate e semplicità d’impiego, mantenendo alti standard di qualità e robustezza meccanica.

Con la serie ACTION, Nikon rinnova il proprio invito all’esplorazione: che si tratti di ammirare paesaggi, osservare uccelli o semplicemente scoprire i dettagli di un orizzonte lontano, questi nuovi binocoli promettono una visione nitida, luminosa e sempre all’altezza delle aspettative.