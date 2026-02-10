Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Nikon presenta la nuova gamma di binocoli ACTION: potenza, luminosità e visione sempre perfetta

Published

Nikon amplia la sua offerta di strumenti ottici con il lancio della nuova gamma ACTION, una linea di binocoli a prismi di Porro pensata per soddisfare le esigenze di appassionati di outdoor, birdwatching e avventura. La collezione comprende cinque modelli a ingrandimento fisso – 7x, 8x, 10x, 12x e 16x – e un modello ACTION ZOOM 10-22x, dotato di un controllo zoom fluido che si può regolare facilmente con la punta delle dita.

Sfruttando l’esperienza e la qualità ottica che da sempre contraddistinguono il marchio, Nikon ha equipaggiato tutti i modelli ACTION con lenti di ampio diametro e rivestimento multistrato. Questa combinazione permette una visione nitida e luminosa, indipendentemente dal livello di ingrandimento scelto. Gli utenti potranno così godere di dettagli precisi e colori realistici in ogni condizione di illuminazione.

I modelli con lenti da 42 mm risultano ideali per osservazioni diurne, anche in piena luce, mentre quelli dotati di lenti da 50 mm garantiscono una resa superiore in ambienti meno illuminati, come foreste ombreggiate, o nei momenti più suggestivi della giornata, all’alba e al tramonto. Questa varietà consente di scegliere il binocolo più adatto al proprio stile di osservazione, dal trekking diurno alla contemplazione della fauna selvatica nelle ore crepuscolari.

Particolarmente apprezzabili risultano i modelli ACTION 10×42, 12×50 e 16×50, caratterizzati da un ampio campo visivo apparente di oltre 60 gradi. Tale caratteristica facilita l’individuazione dei soggetti in movimento, l’esplorazione dei paesaggi e l’osservazione di uccelli e animali selvatici. L’ampiezza della scena percepita trasmette un senso immersivo, migliorando la qualità complessiva dell’esperienza visiva.

La nuova gamma ACTION conferma l’impegno di Nikon nel coniugare tecnologia, ergonomia e piacere d’uso in prodotti pensati per un pubblico ampio, dagli appassionati di natura ai viaggiatori curiosi. Ancora una volta, la casa giapponese propone strumenti in grado di unire prestazioni ottiche avanzate e semplicità d’impiego, mantenendo alti standard di qualità e robustezza meccanica.

Con la serie ACTION, Nikon rinnova il proprio invito all’esplorazione: che si tratti di ammirare paesaggi, osservare uccelli o semplicemente scoprire i dettagli di un orizzonte lontano, questi nuovi binocoli promettono una visione nitida, luminosa e sempre all’altezza delle aspettative.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Spettacolo

Jeff Buckley: torna “Live at Sin-É” in una versione deluxe da collezione

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan

Motori

ACI porta il turismo motoristico alla BIT 2026: passione, storia e cultura su quattro ruote

Giochi

Nintendo Switch 2 inaugura l’anno dei “cozy game” con Animal Crossing e Pokémon Pokopia

Motori

Suzuki amplia la gamma 2026: comfort, tecnologia e sportività con GSX-S1000GX Plus e Top, Burgman 400 Comfort e  GSX-R125

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Motori

Nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+: sei cilindri di pura emozione

Tecnologia

San Valentino 2026: OPPO celebra l’amore con tecnologia e promozioni esclusive

Tecnologia

Samsung rafforza la protezione dei dispositivi Galaxy con il nuovo Samsung Care+

Tecnologia

Connessione e romanticismo: FRITZ! trasforma San Valentino in una serata senza interruzioni

Società

L’SMS conquista la Gen Z: quasi il 90% dei giovani italiani li legge entro tre minuti dalla ricezione

Tecnologia

JBL Junior Free: l’ascolto sicuro e divertente pensato per i più piccoli

Spettacolo

JACOPO SOL: annuncia oggi “LEI”, il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 13 febbraio

Spettacolo

The Black Keys tornano in Italia: unica data a Milano con il tour “Peaches ‘N Kream”

Motori

Renault lancia Twingo E-Tech Electric Evolution: la city car 100% elettrica più accessibile di sempre

Motori

Yamaha Motor nomina Fulvio Ferrari nuovo Land Mobility Division Manager

Giochi

Directive 8020: l’horror sci-fi di Supermassive Games arriva il 12 maggio 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

San Valentino 2026: OPPO celebra l’amore con tecnologia e promozioni esclusive

San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma anche l’occasione per celebrare l’affetto verso chi rende speciale la nostra quotidianità: partner, amici,...

3 ore ago

Tecnologia

Samsung rafforza la protezione dei dispositivi Galaxy con il nuovo Samsung Care+

Samsung Electronics annuncia un importante aggiornamento del servizio ufficiale di protezione dei dispositivi, Samsung Care+, ora disponibile con funzionalità migliorate in diciassette mercati europei....

4 ore ago

Società

L’SMS conquista la Gen Z: quasi il 90% dei giovani italiani li legge entro tre minuti dalla ricezione

In un’epoca in cui le notifiche dei social network e delle app di messaggistica si moltiplicano senza sosta, l’SMS riconquista spazio anche tra i...

6 ore ago

Tecnologia

JBL Junior Free: l’ascolto sicuro e divertente pensato per i più piccoli

Le nuove JBL Junior Free nascono per offrire ai bambini un’esperienza sonora che unisca divertimento e sicurezza, con un design studiato appositamente per l’età...

6 ore ago