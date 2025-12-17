Connect with us

Panini lancia la prima collezione di figurine interamente dedicata alla Serie BKT

Published

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso la sede della Lega Serie B di via Rosellini a Milano, la conferenza stampa di presentazione della nuova e attesissima collezione Panini Calciatori Serie BKT 2025-2026. Si tratta di un evento storico per il mondo del collezionismo sportivo: per la prima volta, la Serie BKT diventa protagonista assoluta di un album Panini, separato e interamente dedicato ai club, ai protagonisti e ai valori del campionato cadetto.

La collezione rappresenta un riconoscimento importante al crescente seguito e alla centralità della Serie B nel panorama calcistico italiano. Attraverso questo progetto, Panini vuole offrire ai tifosi un’esperienza unica, che valorizza ogni squadra e ogni calciatore della categoria, sottolineando la passione che anima le piazze e i giovani talenti del torneo.

Durante la presentazione è stata illustrata nel dettaglio la struttura dell’album, che include figurine dei club, dei protagonisti in campo e delle divise ufficiali, con un’attenzione particolare alle storie e ai simboli di ciascuna società. Panini rinnova così la propria tradizione di innovazione editoriale, proponendo una collezione che guarda al futuro, ma che resta profondamente legata alla storia e alla cultura sportiva italiana.

In occasione della presentazione, è stata diffusa un’intervista esclusiva a Martina Limoni, Direttrice Mercato Italia Collezionabili Panini, nella quale sottolinea l’importanza dell’iniziativa e l’entusiasmo che accompagna questo nuovo progetto. “La Serie BKT merita un suo spazio autonomo, perché è un campionato ricco di talenti, di realtà territoriali straordinarie e di storie autentiche che appassionano milioni di tifosi. Con questa raccolta vogliamo celebrare il valore e la passione di una lega che rappresenta il cuore pulsante del calcio italiano.”

Panini Calciatori Serie BKT 2025-2026 sarà disponibile a brevissimo sul mercato nazionale e promette di diventare un oggetto del desiderio per appassionati, collezionisti e famiglie. Ogni bustina, ogni figurina racconterà un frammento del campionato, contribuendo a costruire una narrazione collettiva fatta di rivalità, emozioni e sogni.

Con questa iniziativa, Panini conferma la propria capacità di innovare restando fedele a una tradizione che, da decenni, accompagna la storia del calcio italiano e dei suoi tifosi. Lo spirito della Serie BKT, da sempre palcoscenico di grandi sfide e di giovani promesse, trova finalmente la sua vetrina esclusiva. Un passo decisivo che unisce passione, cultura sportiva e collezionismo in un’unica, entusiasmante proposta editoriale.

