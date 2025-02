Un’analisi approfondita sui club europei più colpiti dagli infortuni nella prima metà della stagione 24/25 ha rivelato che il Genoa è stato il club più sfortunato della Serie A. La ricerca, commissionata da HONOR in occasione del lancio del nuovo Magic 7 Lite, ha mostrato come il numero di infortuni imprevisti possa influenzare le prestazioni delle squadre nel corso del campionato.

Lo studio, condotto dall’analista di dati calcistici Daniel Wold e dal matematico dell’Università di Oxford Tom Crawford, ha evidenziato che il Genoa ha superato la media prevista di venti infortuni nella prima parte della stagione, raggiungendo quota ventidue. Nonostante ciò, la squadra ha dimostrato una notevole resilienza, mantenendo la stessa posizione della scorsa stagione e con appena un punto in meno rispetto all’anno precedente.

L’analisi ha portato alla luce dati significativi sull’effetto degli infortuni nel calcio europeo. In media, ogni 177 giorni di infortunio corrisponde alla perdita di un punto in classifica, mentre 542 giorni di infortunio equivalgono alla perdita di una posizione. Questo dimostra quanto sia cruciale per le squadre poter contare su una rosa ampia e strutturata, specialmente in vista della chiusura del calciomercato.

“Con la chiusura del mercato alle porte, è interessante vedere come i club abbiano affrontato l’impatto degli infortuni”, ha dichiarato Avikar Jolly, CMO di HONOR Europe. “Il calcio è uno sport duro, proprio come il nostro Magic 7 Lite, progettato per resistere agli urti e agli imprevisti”. Il nuovo modello di HONOR si distingue infatti per il suo display Anti-Caduta, in grado di resistere a cadute da altezze fino a due metri grazie a un vetro ultra-temperato e a un innovativo design di protezione.

Nonostante molte squadre abbiano risentito negativamente dell’alto numero di infortuni, alcune hanno saputo gestire al meglio la situazione. Un esempio emblematico è la Stella Rossa di Belgrado, che pur avendo subito il maggior numero di infortuni imprevisti tra i club europei, ha registrato un aumento di nove punti e ha migliorato la propria posizione in classifica di un posto. Anche il Real Madrid ha dimostrato grande solidità: nonostante la perdita di due punti, è riuscito a mantenere la propria posizione in campionato.

Nel caso del Genoa, nonostante le difficoltà fisiche, la squadra ha mantenuto una certa stabilità. Secondo il matematico Tom Crawford, il club dovrebbe concentrarsi su acquisti mirati, basati su fattori diversi dagli infortuni, per migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica nella seconda parte della stagione.

L’analisi dimostra quanto gli infortuni possano influenzare il rendimento di una squadra, ma al tempo stesso evidenzia che con una strategia adeguata è possibile superare anche le difficoltà più impreviste.