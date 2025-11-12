Connect with us

Suunto chiude in grande la stagione UTMB 2025

Published

Suunto conclude la stagione 2025 del circuito mondiale UTMB con importanti risultati e la conferma del proprio ruolo di protagonista nel mondo del trail running. La tappa italiana, la Puglia by UTMB, svoltasi dal 7 al 9 novembre tra Matera e Castellaneta Marina, ha segnato la chiusura perfetta di un anno ricco di impegni, competizioni e innovazioni tecnologiche.

Per il secondo anno consecutivo, Suunto e UTMB World Series hanno consolidato una partnership che si fonda sulla medesima visione: sostenere la crescita globale del trail running e accompagnare gli atleti nel raggiungimento delle loro massime prestazioni. Un legame che ha trovato la sua massima espressione proprio in questa ultima gara del calendario mondiale, caratterizzata da un paesaggio unico dove natura, storia e sport si sono fusi in un’esperienza indimenticabile.

Durante il 2025, l’azienda finlandese ha rafforzato la propria vocazione alla ricerca tecnologica introducendo due nuove linee di prodotti: Suunto Race 2 e Suunto Vertical 2. Questi sportwatch di nuova generazione, pensati per chi affronta competizioni estreme, offrono una combinazione di precisione, robustezza e affidabilità che li rendono strumenti perfetti per le sfide più dure. Gli orologi sono stati compagni preziosi anche per molti dei protagonisti della Puglia by UTMB®, contribuendo al raggiungimento di traguardi di alto livello.

I risultati sportivi ottenuti dagli atleti Suunto testimoniano la qualità e l’impegno del marchio. Nella gara femminile sui 140 chilometri, Mara Causidis (Repubblica Ceca) ha conquistato la vittoria, mentre la polacca Karolina Obstój ha chiuso con un ottimo terzo posto. Tra gli uomini, l’azzurro Davide Cheraz ha conquistato il secondo posto nella distanza di 140 km, Andreas Reiterer ha replicato con un secondo posto nella 80 km e Mattia Bertoncini ha centrato la seconda posizione nella 50 km.

Questi risultati sottolineano non solo la costanza e il talento degli atleti, ma anche la capacità di Suunto di creare dispositivi capaci di accompagnare i runner nelle condizioni più impegnative. L’atteso evento ha rappresentato il perfetto suggello di una stagione intensa, confermando che la direzione intrapresa dal brand verso l’eccellenza tecnologica e sportiva è quella giusta.

Con la tappa pugliese si conclude dunque un anno di grandi soddisfazioni per Suunto, un percorso che ha unito passione sportiva, innovazione e spirito di avventura. L’azienda guarda ora al futuro con entusiasmo, pronta ad affrontare una nuova stagione di sfide e di successi nel segno della performance e della precisione.

