Topps Celebra il Calcio Femminile con una collezione di figurine di UEFA Women’s Euros 2025

La passione per il calcio femminile continua a crescere e Topps, leader nel campo dei collezionabili sportivi, lo celebra con la sua prima collezione di figurine dedicata interamente alle calciatrici europee, in vista dei Campionati Europei Femminili del 2025. Questa collezione esclusiva è un tributo alla straordinaria ascesa del calcio femminile in Europa e coinvolge tifosi di ogni età nella narrazione collettiva di storie di talento, passione e spirito di squadra.

A maggio 2025, a poco più di un mese dall’inizio dell’atteso torneo in Svizzera, lanciato con un successo di vendite di biglietti senza precedenti – oltre 550.000 già staccati – Topps ha presentato una collezione che comprende ben 308 figurine. Queste spaziano dai “National Team Badges” agli “Euro Legends” e “Euro Hotshot”, fino alle “Shining Star Stickers” che valorizzano le migliori giocatrici del torneo.

Il lancio della collezione è stato accompagnato da un panel tutto al femminile, moderato dalla giornalista Alessandra D’Angiò, che ha ospitato personalità di spicco come l’ex calciatrice Regina Baresi, l’esperta di narrazione Donata Columbro e la content creator Agnese Nespoli. Durante questo talk sono stati analizzati i fenomeni emergenti nel calcio femminile e le prospettive future, con un occhio attento alla rappresentazione mediatica e al ruolo delle nuove generazioni.

La collezione Topps UEFA Women’s Euros 2025 è già disponibile nelle edicole e in oltre 300 ipermercati e supermercati, ed è destinata a diventare un must per gli appassionati. La crescente popolarità del collezionismo sportivo, che appassiona ben il 18% delle giovani secondo recenti ricerche, dimostra quanto questo fenomeno stia diventando rilevante anche tra le nuove generazioni e il pubblico femminile.

Questa celebrazione del calcio femminile si propone, dunque, non solo come un’occasione di collezionismo, ma come un vero e proprio viaggio culturale che permette di avvicinarsi al mondo dello sport con una nuova consapevolezza e passione.