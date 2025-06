Tre Serate di Amarcord Calcistico su “20” con Partite-Cult del Mundialito

In occasione dell’avvicinarsi del Mondiale per Club FIFA 2025, che vedrà partecipare squadre di prestigio come Inter, Juventus, Manchester City e Real Madrid, il canale “20” di Mediaset ha deciso di far rivivere ai fan di calcio alcune delle partite più iconiche del passato. Dall’11 al 13 giugno, in seconda serata, il canale trasmetterà tre partite-cult del leggendario torneo Mundialito, con l’intento di ricreare l’emozione di quegli incontri che hanno segnato un’epoca.

La prima serata, mercoledì 11 giugno, è dedicata al derby Milan-Inter del 1981. In quell’occasione, il fuoriclasse olandese Johan Cruijff indossò la maglia del Milan, benché la sua condizione fisica non ottimale abbia poi impedito un suo trasferimento definitivo. *”Ho avuto l’onore di vestire la maglia del Milan”* dichiarò Cruijff. L’Inter vinse l’incontro per 3-1, con i gol di Altobelli e Oriali, e si aggiudicò l’edizione di quell’anno.

La serata di giovedì 12 giugno sarà dedicata a Juventus-Flamengo del 1983. Questa edizione, vinta dalla Juventus di Trapattoni con un punteggio di 2-1 grazie alle reti di Platini e Boniek, è stata decisiva per l’affermazione del club torinese a livello internazionale. Oltre alla Juventus e al Flamengo, parteciparono anche Inter, Milan e Penarol, rendendo il torneo particolarmente competitivo.

Venerdì 13 giugno, i riflettori saranno puntati sulla partita Milan-Barcellona del 1987, un’edizione non ufficiale ma simbolica, che segnò l’inizio dell’era Berlusconi. Il Milan, sotto la guida di Capello e con Borghi miglior giocatore del torneo, riuscì a trionfare su avversari del calibro di Porto, PSG e Inter, battendo il Barcellona 1-0 grazie a un rigore di Virdis. Questo successo fu il primo di una lunga serie di trofei che avrebbero consacrato Berlusconi come uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio.

Le partite, rieditate dalla redazione di SportMediaset, rappresentano un’occasione unica per riecheggiare le gesta di campioni del passato e per prepararsi allo spettacolo che il prossimo Mondiale per Club riserverà ai tifosi. Non perdete l’occasione di rivivere questi momenti storici del calcio internazionale.