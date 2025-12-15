Wizz Air diventa Main Partner dell’AS Roma: il debutto sulla maglia il 15 dicembre

L’AS Roma ha annunciato una nuova e significativa collaborazione con Wizz Air, una delle principali compagnie aeree low-cost europee, che dal 15 dicembre sarà Main Partner del club giallorosso. L’accordo prevede che il logo del vettore aereo compaia sulla manica della maglia ufficiale a partire dalla partita contro il Como, in programma allo Stadio Olimpico.

Nell’ambito di questa partnership, Wizz Air diventa Compagnia Aerea Ufficiale dell’AS Roma, occupandosi dei trasferimenti della Prima Squadra in occasione degli incontri nazionali per tutta la stagione calcistica. Secondo quanto riportato, l’intesa non si limiterà alla semplice sponsorizzazione sulla divisa, ma includerà anche una serie di iniziative dedicate ai tifosi e una forte presenza del marchio durante eventi e momenti ufficiali del club.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Wizz Air nella famiglia dell’AS Roma”, ha dichiarato Michael Gandler, Chief Business Officer del club. “Questa partnership unisce due organizzazioni che stabiliscono standard elevati, ispirano passione e mantengono un legame eccezionalmente forte con i propri supporter. Il calcio unisce le persone, e lo stesso fa Wizz Air. Mostrare il loro brand sulla nostra manica segna un nuovo entusiasmante capitolo per il club.”

Per la compagnia aerea, si tratta di un accordo di prestigio, simbolo della continua espansione del marchio sul territorio italiano. “Wizz Air è incredibilmente orgogliosa di collaborare con l’AS Roma, un club che, come noi, è amato dagli italiani per la sua ambizione, energia e profonda connessione con la sua comunità,” ha affermato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. “Proprio come il calcio riunisce le persone, Wizz Air collega milioni di persone in Europa e oltre. Diventare la Compagnia Aerea Ufficiale dell’AS Roma è un grande onore e non vediamo l’ora di supportare la squadra a terra e in volo, creando al contempo esperienze indimenticabili per i tifosi.”

Nel corso della stagione, la partnership si concretizzerà attraverso iniziative di fan-engagement, promozioni dedicate e pacchetti viaggio studiati per accompagnare i supporter giallorossi nelle trasferte, consolidando così la relazione tra la compagnia e la tifoseria.

Wizz Air, che nel 2024 ha trasportato quasi 63 milioni di passeggeri, può contare su una flotta di oltre 250 aeromobili Airbus e su un vasto network di collegamenti in Europa e nel mondo. La compagnia, quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ, continua a investire in innovazione, sicurezza e sostenibilità, come testimoniano i numerosi riconoscimenti ricevuti: tra questi, la nomina di Compagnia Aerea dell’Anno agli Air Transport Awards (2019 e 2023) e il titolo di Compagnia Aerea Low-Cost più Sostenibile assegnato dal 2021 al 2023.

L’accordo rafforza ulteriormente il profilo internazionale dell’AS Roma, che prosegue lungo la sua strategia di crescita globale, stringendo alleanze con marchi riconosciuti per la loro eccellenza e la loro visione condivisa di sviluppo. Fondata nel 1927, la squadra giallorossa continua a rappresentare un punto di riferimento del calcio italiano, unendo tradizione, passione e un rapporto inscindibile con la città di Roma.

Questa unione tra due brand dinamici segna l’inizio di una collaborazione destinata a evolversi ben oltre la semplice sponsorizzazione, con l’obiettivo di offrire valore aggiunto sia ai frequent flyer di Wizz Air che ai tifosi romanisti in tutto il mondo.