Kawasaki: ecco il nuovo Brute Force 450 MY2025

La gamma di ATV Kawasaki si arricchisce di un attesissimo prodotto di fascia media, il Brute Force 450. Il nuovo Brute Force 450 offre le caratteristiche, le prestazioni e l’aspetto moderno che i clienti richiedono ad un ATV di medie dimensioni.

Il cuore pulsante del Brute Force 450 è uno dei punti fondamentali: il motore a 4 tempi a iniezione da 443 cm3 raffreddato a liquido, con trasmissione ad albero, è dotato di cambio CVT che garantisce cambiate fluide già dai bassi regimi.

La selezione elettrica 2WD/4WD consente di passare facilmente da un sistema di trazione all’altro per adattarsi a terreni diversi, con 2WD che offre una sterzata leggera, 4WD che offre una maggiore trazione e, infine, 4WD più blocco del differenziale per la massima trazione.

Il telaio a doppia culla ha la rigidità ideale per un quadriciclo di media cilindrata, essendo rinforzata con tasselli extra resistenti, che si traducono in una superba maneggevolezza in fuoristrada. La carreggiata larga (anteriore: 910 mm, posteriore: 869 mm), contribuisce a rendere stabile il telaio, mentre l’allineamento della convergenza e della campanatura degli pneumatici raggiunge un equilibrio tra maneggevolezza e stabilità.

I freni sono affidati a dischi da 202 mm all’anteriore, integrati da un disco singolo al posteriore. La pompa freno idraulica, le pinze e i dischi sono ottimizzati per offrire una sensazione lineare, mentre la potenza frenante progressiva offre un controllo totale. Per quanto riguarda le esigenze quotidiane, il portapacchi anteriore è in grado di caricare 34 kg, ed il posteriore fino a 68 kg. Il gancio di traino da 2 pollici è di serie e offre una capacità di traino di 476 kg,

mentre nel paraurti anteriore si trova lo spazio per montare un verricello accessorio con capacità fino a 2.500 libbre.

Sono state incorporate una serie di comode funzioni, come la luce a LED montata sul manubrio, il posizionamento rialzato della luce amplia il campo visivo, mentre il montaggio al manubrio fa sì che la luce sia direzionale e in armonia con il pilota.

Il quadro strumenti multifunzione LCD retroilluminato offre informazioni quali il tachimetro, contagiri, indicatore di marcia, indicatore carburante, orologio, contachilometri, contaore, contachilometri parziale, indicatore di bloccaggio del differenziale/4WD e una serie di altre spie.