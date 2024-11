18K: l’EP “ANTI ANTI” esce venerdì 29 novembre anticipato dal singolo “LONTANO”

Il talentuoso rapper 18K ha rivelato i dettagli del suo prossimo EP intitolato “ANTI ANTI”, in uscita venerdì 29 novembre, anticipato dal singolo “LONTANO” in collaborazione con i BNKR44. L’artista, classe 1997, originario di Faenza e residente a Brisighella, Emilia Romagna, si distingue per un mix unico di sonorità che spaziano dal rap al rock alternativo, esplorando anche territori musicali più estremi come il deathcore, il metalcore e il grindcore.

“Anti Anti” è un concept che si fonda sulla contraddizione: andare contro alcuni aspetti di un’odierna realtà sociale che, paradossalmente, è già di per sé un atto di ribellione, con l’obiettivo di stimolare un cambiamento. Si potrebbe definire una ‘rivolta sulla rivolta’.” Con queste parole, 18K descrive il cuore del suo progetto, che si propone di mettere in discussione alcuni modi di esprimere opinioni e messaggi, spesso carichi di violenza e autoritarismo. Tuttavia, l’EP non si limita a tematiche sociali, ma si estende anche ad argomenti più personali, offrendo un’ampia varietà di sfumature ed emozioni in ogni traccia.

Il singolo “LONTANO”, realizzato in collaborazione con i bnkr44, si distingue per un mood oscuro e suggestivo, influenzato dalla Witch House e caratterizzato da un mix di battiti di batteria che richiamano il punk. “Parla di come, a volte, sembriamo avvicinarci a ciò che desideriamo, solo per scoprire, nel momento stesso in cui raggiungiamo il luogo che ci eravamo prefissati, che ciò che vogliamo davvero è in realtà più lontano di quanto immaginassimo”, ha spiegato l’artista.

18K invita il pubblico a immergersi nell’ascolto di “ANTI ANTI” con mente aperta, lasciandosi guidare dalle emozioni che suscita, senza cercare interpretazioni forzate. La sua musica, permeata di malinconia, rabbia e disperazione, si apre anche a sprazzi di serenità, positività e voglia di cambiamento, riflettendo la complessità della sua visione artistica.