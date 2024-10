A390_β: il secondo modello del Dream Garage di Alpine

Alpine ha svelato la A390_β, la sua prima fastback sportiva 100% elettrica, segnando una pietra miliare nella transizione del marchio verso l’elettrico. Dopo il debutto della A290 e in attesa dell’arrivo della futura A110 elettrica, questa showcar rappresenta il secondo passo nel progetto Dream Garage di Alpine, che prevede la realizzazione di una gamma di auto sportive completamente elettriche.

La A390_β anticipa un modello di serie progettato non solo per la guida quotidiana, ma capace di trasformarsi in una vera “belva da corsa”, evocando lo spirito dell’iconica A110. Alpine la definisce una “racing car in a suit”, ovvero un’auto sportiva che unisce prestazioni e design elegante, adattandosi come un abito su misura.

Il design della A390_β è una vera opera d’arte, con linee fluide e dinamiche che danno l’impressione di una scultura in movimento. L’abitacolo, ispirato alla forma di una goccia d’acqua, presenta una struttura monolitica che ottimizza il rapporto tra funzionalità ed aerodinamica, mentre le fiancate riprendono lo stile tipico dei veicoli Alpine, con l’aggiunta di un’impressione di velocità anche a veicolo fermo.

Uno degli elementi distintivi della A390_β è la firma luminosa, ereditata dalla concept car Alpenglow. All’anteriore e al posteriore, sotto una striscia luminosa, spicca una configurazione chiamata “Cosmic Dust”, composta da una serie di triangoli illuminati che richiamano l’immagine di una cometa in volo attraverso l’atmosfera.

Il posteriore dell’auto, dal design concettuale, segue il principio “Light Follows Function”, con la luce che sottolinea gli elementi aerodinamici della vettura. La presenza della deriva centrale, un chiaro richiamo alle Alpine da corsa che competono a Le Mans, evoca fluidità e stabilità, contribuendo a migliorare le prestazioni del veicolo.

Un dettaglio tecnico interessante è la striscia luminosa posteriore, che può estendersi o contrarsi di 80 mm, permettendo alla A390_β di passare da un design short-tail a uno long-tail. Questa capacità non solo modifica l’aspetto del veicolo, ma riduce il coefficiente di resistenza aerodinamica, migliorando l’autonomia.

Con la A390_β, Alpine non sta solo introducendo una nuova auto, ma sta definendo il futuro della mobilità sportiva elettrica, combinando performance, design e innovazione in un’unica affascinante visione.