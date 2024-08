AC/DC: dal 27 settembre saranno disponibili le ristampe in vinile color oro

Una delle più influenti rock band di tutti i tempi, gli AC/DC, celebra i loro 50 anni di carriera con una serie di ristampe speciali in vinile color oro. Con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, il gruppo ha segnato la storia della musica rock e continua a conquistare i cuori dei fan di tutte le età.

Il 27 settembre saranno disponibili 6 nuove ristampe di leggendari dischi degli AC/DC in edizione limitata. Tra questi, troviamo album iconici come “Flick Of The Switch”, “Fly On The Wall”, “Blow Up Your Video”, “Black Ice”, “Live At River Plate” e il più recente “Power Up”, pubblicato nel novembre 2020.

Ogni LP in vinile color oro sarà accompagnato da un poster 12″x12″ con la nuova grafica AC/DC 50, perfetto per i collezionisti e gli amanti della band. Il pre-order di queste esclusive ristampe è già disponibile online.

Gli album sono:

– “Flick Of The Switch”: Un album autoprodotto che riporta la band al sound grezzo dei loro primi dischi, con brani ancora amati dai fan.

– “Fly On The Wall”: Primo album prodotto esclusivamente da Angus e Malcolm Young, accompagnato da un video che rappresentava la band suonare in un club affollato.

– “Blow Up Your Video”: Contiene successi come “Heatseeker” nel Regno Unito e “That’s The Way I Wanna Rock ‘n’ Roll” negli Stati Uniti.

– “Black Ice”: Primo album a raggiungere il numero 1 nel Regno Unito dalla famosa “Back In Black”.

– “Live At River Plate”: Registrato durante un concerto sold-out allo stadio River Plate di Sao Paolo, Argentina, davanti a una folla di oltre 60.000 persone.

– “Power Up”: L’ultimo album degli AC/DC, acclamato da fan e critica, che ha debuttato al primo posto in 21 Paesi.

Gli AC/DC continuano a riempire gli stadi di tutto il mondo, con tour di successo e milioni di album venduti ogni anno. Con “Back in Black” come album più venduto di sempre da una band, il gruppo ha lasciato un’impronta indelebile sulla storia della musica rock. La loro musica e la loro energia rimangono ancora oggi un’icona del genere.