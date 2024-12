Achille Lauro alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con “Incoscienti giovani”

Achille Lauro torna in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Incoscienti giovani, segnando la sua quarta partecipazione come concorrente alla celebre kermesse musicale. Un ritorno che promette scintille, considerando il percorso innovativo e provocatorio dell’artista sul palco dell’Ariston.

Achille Lauro ha calcato il palco dell’Ariston per la prima volta nel 2019, quando si fece notare con il brano Rolls Royce. L’anno successivo, con Me ne frego, ha definitivamente consolidato il suo status di icona della contemporaneità musicale. Nel 2022, con il brano Domenica, ha continuato a stupire il pubblico con la sua energia e originalità. Ma il legame di Lauro con Sanremo non si ferma alle competizioni: nel 2021 ha regalato uno spettacolo unico come super ospite, portando in scena i suoi celebri “quadri”, vere e proprie performance artistiche che hanno mescolato musica, teatro e moda.

Achille Lauro è molto più di un cantante: è un fenomeno culturale. Glam, punk-rocker, pop star—ha saputo reinventarsi continuamente, attraversando i generi e demolendo gli stereotipi con audacia. Il suo ultimo brano, Amore disperato, è l’ennesima prova del suo talento: certificato singolo di platino, continua a dominare le classifiche a tre mesi dalla sua uscita.