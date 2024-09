Achille Lauro annuncia il nuovo singolo “Amore disperato”

A pochi giorni dall’avvio di X Factor 2024, Achille Lauro svela il suo nuovo singolo e videoclip intitolato “Amore disperato”, in uscita il 20 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano, frutto della collaborazione con Federica Abbate e Federico Olivieri, promette di emozionare il pubblico con sonorità acustiche e cantautorali dal sapore malinconico.

Con una nota di romanticismo e profondità, il testo di “Amore disperato” racconta una storia d’amore intensa e travolgente che va oltre i confini convenzionali dell’affetto. Achille Lauro, già noto per la sua capacità di spaziare tra differenti generi musicali, si mostra vulnerabile e autentico in questo brano che riflette su quanto sia fragile e prezioso il legame tra due persone.

In merito alla canzone, Achille Lauro ha dichiarato: “Il brano descrive un legame indissolubile così profondo e incondizionato da andare oltre l’amore stesso tanto da trasformarsi in altro. Un’analisi minuziosa dei sentimenti e di quanto basti poco per interrompere e distruggere un rapporto complesso, costruito con fatica e farlo crollare come un castello di carte.”

Dopo importanti performance sul palco del Primo Maggio di Roma e in occasione della leg estiva con oltre 20 concerti in tutta Italia dell’Achille Lauro Summer Fest – A Rave Before l’Iliade, il cantante sarà protagonista di due eventi imperdibili: Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live, in programma il 4 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, con la partecipazione speciale di Boss Doms.