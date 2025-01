ACI, Euro NCAP: le auto più sicure del 2024

ACI, ha reso noti i risultati dei test condotti nel 2024 per valutare la sicurezza dei veicoli sul mercato. Quest’anno, cinque auto si sono distinte per i loro eccellenti punteggi e si sono aggiudicate il premio “Best in Class”.

Michiel van Ratingen, Segretario Generale Euro NCAP, ha dichiarato:

“L’industria automobilistica ha vissuto un anno problematico, contrassegnato da difficili condizioni economiche. Considerate queste difficoltà, Euro NCAP considera importante che i produttori di auto continuino a sviluppare le innovazioni per la sicurezza e a equipaggiare le auto con i sistemi più moderni”.

La Mercedes-Benz E-Class si è aggiudicata il primo posto nel punteggio complessivo, dimostrando eccellenza nelle quattro categorie valutate: protezione dei passeggeri adulti, dei bambini, degli utenti vulnerabili della strada e nelle tecnologie di assistenza alla sicurezza. La Mazda CX-80 ha invece primeggiato tra i grandi SUV, mentre la cinese ZEEKR X si è guadagnata il premio “Best in Class” per l’auto elettrica più sicura del 2024.

Le vetture del Gruppo tedesco, Škoda Superb e Volkswagen Passat, hanno ottenuto un meritato pari merito nella categoria delle grandi auto familiari, dimostrando livelli di sicurezza di alto standard.

I risultati sottolineano l’importanza della valutazione a cinque stelle Euro NCAP per garantire la sicurezza e la qualità delle auto vendute in Europa. Gli acquirenti possono quindi fare affidamento su queste valutazioni per scegliere veicoli sicuri e affidabili per sé e per le proprie famiglie.

In un periodo in cui la sicurezza stradale e la protezione dei passeggeri sono più cruciali che mai, Euro NCAP premia l’eccellenza e l’innovazione nel settore automobilistico, incoraggiando i produttori a continuare a investire nella ricerca e sviluppo di tecnologie avanzate per migliorare la sicurezza dei veicoli.