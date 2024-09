ACI, Euro NCAP: massimo punteggio per Audi, Ford, Xpeng e Subaru

Nel corso del terzo test del 2024 condotto da Euro NCAP, sei importanti vetture sono state sottoposte a rigorosi crash-test per valutare la sicurezza e la protezione degli occupanti. I risultati sono stati resi noti e hanno evidenziato prestazioni eccellenti da parte di alcuni marchi automobilistici di rilievo.

Le vetture testate sono state l’Audi Q6 e-tron, Ford Explorer, Jeep Avenger, Renault Symbioz, Subaru Crosstrek e XPENG G6. Tra queste, cinque hanno ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle: Audi Q6 e-tron, Ford Explorer, XPENG G6, Subaru Crosstrek e la versione partner Impreza.

Uno dei modelli che ha brillato per le sue prestazioni è stata l’Audi Q6 e-tron, che ha dimostrato un’eccellente protezione degli occupanti adulti e dei bambini. La sicurezza rimane una priorità per Audi, come sottolineato da Michiel van Ratingen, Segretario Generale di Euro NCAP: “Audi, Ford, Subaru e XPENG mantengono le loro elevate ambizioni di sicurezza – ci congratuliamo con loro per le valutazioni a cinque stelle e per aver continuato a stabilire uno standard che gli altri devono seguire”.

La Renault Symbioz ha raggiunto un ottimo risultato con quattro stelle, in linea con il modello partner Captur. Al contrario, la Jeep Avenger ha ricevuto tre stelle a causa di alcune carenze nella protezione del torace di un bambino di 10 anni durante un impatto laterale e nei test di prevenzione degli incidenti con pedoni, motociclisti e ciclisti.

Infine, Euro NCAP ha assegnato il punteggio di cinque stelle alla variante SEAL-U PHEV di BYD del SEAL-U 2023, confermando l’impegno del marchio cinese per la sicurezza dei suoi veicoli.

I risultati dei crash-test Euro NCAP hanno confermato l’alta qualità e l’impegno per la sicurezza delle vetture Audi, Ford, XPENG, Subaru e BYD. Queste valutazioni stellari evidenziano l’importanza che i costruttori attribuiscono alla protezione degli occupanti e confermano il costante impegno nel garantire standard di sicurezza sempre più elevati.