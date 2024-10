AGNESE CONTINI: Venerdì 11 ottobre esce in digitale “DESERT EARTH”

La talentuosa chitarrista salentina Agnese Contini sta per regalare al pubblico un nuovo brano strumentale dal titolo “Desert Earth“, in uscita in formato digitale il prossimo venerdì 11 ottobre. Il singolo, pubblicato da INRI Classic in collaborazione con Universal Music Italia, è già disponibile in pre-save.

Il brano, composto dalla stessa Contini, vede la chitarrista salentina accompagna al violoncello da Ester Ambra Giannelli. Agnese ha condiviso il suo pensiero dietro “Desert Earth”, affermando: “Credo nel profondo legame tra l’essere umano e la natura. Rispettare il pianeta equivale a rispettare noi stessi e gli altri. Il singolo tesse un parallelismo tra il tema della desertificazione ecologico-ambientale e ‘l’inaridimento umano’ inteso come impoverimento della nostra componente spirituale.”

“Classe ‘89, compositrice, musicista, e logopedista salentina, Agnese Contini inizia a studiare chitarra classica all’età di 12 anni. Il sound dell’artista affonda le sue radici nel mondo della musica classica, che ascolta sin da bambina, ispirandosi ad artisti come George Harrison, Mark Knopfler, Nick Drake, Jimmy Page e John Butler.”

L’artista ha già all’attivo un album, “Dinamiche di volo”, pubblicato nell’ottobre 2023 con il NOS Records Label, che contiene dieci tracce strumentali accompagnate da un quartetto d’archi, pianoforte, basso e batteria. Nel 2024 è stato rilasciato il singolo strumentale “Grandpa Cloud”, dedicato al nonno materno scomparso.