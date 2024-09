Alfa Romeo: Tonale si aggiudica due premi ai “Family Car of the Year” Awards

Il design di Alfa Romeo Tonale ha conquistato il cuore dei lettori della rivista tedesca AUTO Straßenverkehr, ottenendo due importanti premi ai “Family Car of the Year” Awards. Il SUV Alfa Romeo si è distinto come il veicolo più accattivante nella fascia di prezzo compresa tra 35.000 e 45.000 euro, vincendo sia nella categoria veicoli di importazione che nella classifica generale.

Con il 12,2% dei voti nella categoria veicoli di importazione e il 7,3% dei voti complessivi nella classifica generale, il design di Tonale ha superato la concorrenza di molti marchi tedeschi. I lettori di AUTO Straßenverkehr hanno elogiato lo stile inconfondibile di Tonale, riconoscendone l’accattivante combinazione di design e praticità.

Il caporedattore di AUTO Straßenverkehr, Stefan Cerchez, ha sottolineato che la vittoria di Tonale testimonia il successo di un design che unisce estetica e funzionalità per le famiglie. Niccolò Biagioli, responsabile del marchio Alfa Romeo in Germania, ha commentato che l’apprezzamento ricevuto da Alfa Romeo Tonale dimostra il suo appeal non solo per gli amanti dello spirito sportivo e dell’innovazione, ma anche per un pubblico più ampio, in particolare le famiglie.

Alfa Romeo Tonale è anche la prima vettura del marchio a introdurre l’elettrificazione, con una tecnologia ibrida plug-in e la trazione integrale Alfa™ Q4. Con una potenza di 206 kW (280 CV) e un’autonomia massima in modalità 100% elettrica di oltre 80 km in città (WLTP), il Tonale Plug-in Hybrid Q4 incarna il DNA sportivo ed efficiente di Alfa Romeo.

Questa prestigiosa vittoria ai “Family Car of the Year” Awards conferma ancora una volta l’impegno di Alfa Romeo nell’eccellenza del design e dell’innovazione, consolidando la reputazione del marchio nel panorama automobilistico internazionale.