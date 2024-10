Ali Dollas: “INFINITY” e “IT AIN’T SAFE” in radio e in digitale

ALI DOLLAS, la nuova promessa della scena urban, ha lanciato i suoi nuovi brani “INFINITY” e “IT AIN’T SAFE” in radio e in digitale con Universal Music Italia. Queste canzoni sono state presentate per la prima volta durante il 105 Summer Festival e hanno già catturato l’attenzione del pubblico.

“It Ain’t Safe” è un brano che racconta la storia di una coppia unita come Bonnie e Clyde, che si supporta reciprocamente in un mondo pericoloso e imprevedibile. Con un ritmo avvincente e testi incisivi, celebra l’amore ribelle e incondizionato.

Questo brano, che richiama le atmosfere delle canzoni di The Weeknd, trasmette un messaggio di positività e motivazione per affrontare le sfide della vita.

Ali Dollas ha iniziato il suo percorso musicale negli Stati Uniti e si è poi trasferita a Los Angeles per dedicarsi seriamente alla sua passione. Collaborando con figure di spicco come Kyle “Kxhris” Coleman, producer di brani premiati con il Grammy Awards, ha consolidato il suo stile personale e autentico.

Il testo di ‘Infinity’ affronta il potere della manifestazione: ogni desiderio può essere realizzato con la giusta visione e fiducia in se stessi. Questo brano, insieme a “IT AIN’T SAFE”, rappresenta un momento significativo per l’artista che unisce influenze internazionali con un tocco personale.

Ali Dollas ha vissuto tra New York e Los Angeles, immergendosi nella cultura del rap americano e producendo musica che ha conquistato il cuore del pubblico. Con uno stile unico e una visione chiara del suo percorso artistico, Ali Dollas promette di continuare a sorprendere e ispirare sempre di più.