Ali Dollas: la nuova scommessa della scena urban con i brani “Infinity” e “It Ain’t Safe”

Ali Dollas è pronta a conquistare il mondo della musica con i suoi nuovi singoli “Infinity” e “It Ain’t Safe” distribuiti dalla Universal Music Italia. Presentati per la prima volta durante il 105 Summer Festival a Massa, i brani mostrano il talento e la versatilità di questa giovane artista emergente.

Il brano “It Ain’t Safe” racconta la storia di una coppia unita come Bonnie e Clyde, che si sostengono reciprocamente in un mondo pericoloso e imprevedibile. Con un ritmo coinvolgente e testi incisivi, la canzone celebra l’amore ribelle e incondizionato. “It Ain’t Safe” è un brano che racconta la storia di una coppia unita come Bonnie e Clyde. La canzone cattura l’intensità e la lealtà del loro legame, mostrando come si sostengano a vicenda in un mondo pericoloso e imprevedibile”, dichiara Ali Dollas.

Dall’altra parte, “Infinity” è un inno alla positività e alla motivazione, con sonorità che richiamano lo stile di artisti come The Weeknd. Il testo della canzone, scritto interamente dall’artista, affronta il tema del potere della manifestazione e della fiducia in se stessi. “Infinity” è una potente iniezione di positività e motivazione e vuole condividere un messaggio rivolto a tutti coloro che si sentono scoraggiati di fronte alle sfide della vita”, spiega Ali Dollas.

Nel suo percorso musicale, Ali Dollas ha iniziato negli Stati Uniti, registrando il suo primo brano a Miami. Successivamente, si è trasferita a Los Angeles, dove ha frequentato gli studi di North Hollywood e ha collaborato con importanti produttori musicali, come Kyle “Kxhris” Coleman, vincitore di un Grammy Awards. Ha vissuto tra New York e Los Angeles, immergendosi nella cultura del rap americano e producendo nuova musica di alta qualità.

I singoli “Infinity” e “It Ain’t Safe” segnano un punto di svolta nella carriera di Ali Dollas, combinando influenze internazionali con un tocco personale e autentico. Con la sua determinazione e il suo talento, Ali Dollas si prepara a conquistare il cuore del pubblico internazionale e a lasciare un’impronta duratura sulla scena musicale contemporanea.