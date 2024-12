Alpine rinnova la partnership con l’Hexagon Cup rafforzando il suo impegno nel padel

Alpine rafforza il suo legame con il mondo del padel, uno sport dinamico e spettacolare in forte ascesa, che incarna alla perfezione il DNA della Marca: ricerca di prestazioni sportive, leggerezza e agilità. Questo impegno si concretizza con il ruolo di title partner del torneo inaugurale della stagione internazionale, l’Hexagon Cup, che da quest’anno diventa ufficialmente Alpine Hexagon Cup.

La prima edizione dell’Hexagon Cup ha registrato un grande successo, attirando ben 28.000 visitatori. Con il rinnovo della partnership, Alpine non solo conferma il suo sostegno al torneo, ma lo potenzia ulteriormente, rendendolo un evento di riferimento nel calendario internazionale del padel.

Nell’edizione 2025, un ruolo di spicco sarà riservato ai giocatori dell’A-Padel Team – dove “A” sta per Alpine – con un focus speciale sull’arrivo di Claudia Fernandez, nuova protagonista della squadra femminile del 10 Padel Team. Questo team, diretto da Pierre Gasly, pilota del BWT Alpine F1 Team, e dall’imprenditore Loïc Fery, rappresenta un’unione tra eccellenza sportiva e spirito competitivo.

Come nella precedente edizione, il logo Alpine sarà ben visibile sulle reti e intorno ai principali campi di gioco, sottolineando il legame tra il marchio e il torneo. Inoltre, due modelli iconici di Alpine, l’A110 e la nuova city-car sportiva A290, saranno esposti lungo il viale principale del sito del Madrid Arena, offrendo al pubblico un’opportunità unica per ammirare da vicino il design e l’innovazione della casa automobilistica.

All’interno dell’area del torneo, Alpine allestirà anche uno stand dedicato, dove i visitatori potranno immergersi nel mondo della Marca attraverso attività coinvolgenti, tra cui simulazioni di guida.

«Anche nel 2025 continuiamo a investire in questo sport spettacolare, dopo un 2024 incredibile, sia per le prestazioni dei nostri giocatori che per la visibilità ottenuta durante l’edizione 2024 dell’Hexagon Cup e del Paris Major a Roland Garros. La title partnership dell’Hexagon Cup consentirà ad Alpine di aumentare la sua visibilità e di proporre ai visitatori un’esperienza incredibile in loco; la partecipazione di Pierre Gasly alla gara ci offre anche l’occasione di creare un legame tra i nostri mondi sportivi» ha dichiarato Antonino Labate, Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine.

«Siamo lieti di accogliere Alpine come title partner dell’Hexagon Cup 2025. Fin dall’inizio della prima edizione, Alpine è stato un partner privilegiato ed estremamente proattivo nella famiglia Hexagon nonché una Marca di primo piano impegnata nella nostra disciplina sportiva che continua a crescere. L’Alpine Hexagon Cup 2025 sarà ancora una volta un punto di riferimento per il padel professionistico internazionale; siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Alpine per garantire all’Hexagon Cup e al padel di raggiungere il massimo potenziale, ancora inespresso» ha dichiarato Astrid Thams, Direttrice Commerciale dell’Hexagon Cup.