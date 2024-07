Andrea Mingardi torna con il nuovo singolo “Bologna in Champions League”

Da oggi, venerdì 26 luglio 2024, è in rotazione radiofonica “Bologna in Champions League”, il nuovo e atteso singolo di Andrea Mingardi. Il brano sarà inoltre disponibile sulle piattaforme digitali a partire dal 31 luglio, promettendo di diventare un vero e proprio inno per i tifosi bolognesi.

“Bologna in Champions League” è un samba festoso che cattura perfettamente l’entusiasmo e l’euforia dei tifosi del Bologna FC, finalmente tornati in Champions League dopo 60 anni di attesa. Il pezzo si distingue anche per l’inclusione di una sezione in dialetto bolognese, attraverso la quale Mingardi desidera trasmettere un’ironia tipicamente locale, in grado di coinvolgere e far sorridere.

Andrea Mingardi, spiegando il significato del brano, afferma: “Aveva ragione Leopardi. Si gode più il sabato della domenica. E il nostro sabato calcistico l’abbiamo già avuto: siamo in Champions, festa, gioia, goliardia, ironia. Bologna è questo e la canzone rappresenta il culmine della nostra felicità. Ora, prenderemo quello che c’è e il carnevale dialettoso, che è il fulcro della canzone, ci servirà soltanto per ricordare i momenti più felici. Anche tra tre anni. Insieme a Maurizio Tirelli abbiamo confezionato questa pillola ironica singola che si incastra bene nel mio modo di vedere le cose. Bolognesi, frati trappisti che sanno gioire ma anche prepararsi a soffrire di meno. Registrato al Sant’Anna Studio, con i migliori musicisti tra i Supercircus, Bologna in Champions League è anche uno sberleffo a un calcio basato su danaro e potere che non vale un tunnel di uno dei nostri. Roba da ultimo dell’anno e credo anche per chi non è Rossoblu come me.”

Oltre al nuovo singolo, Mingardi ha annunciato nuove date del suo tour, durante il quale ripercorrerà oltre cinquant’anni di carriera, tra storie, eventi e cambiamenti. I suoi concerti offriranno una panoramica dei brani che hanno segnato la sua lunga carriera e che continuano a essere punti di riferimento nella musica italiana.

CALENDARIO DEI CONCERTI:

29 luglio – San Pietro in Casale (BO) – proiezione Bologna i ❤️you

01 agosto – Riccione – Summer Jazz Festival – Piazzale del turismo

03 agosto – Ravenna -Piazza San Francesco

04 agosto – San Lazzaro di Savena -Fiera di San Lazzaro – (BO)

08 agosto – Arena Spada – Brisighella (RA)

13 agosto – Bologna Piazza Maggiore – proiezione Bologna i ❤️you

16 agosto – agosto con noi – Campo sportivo – Ozzano (BO)

23 agosto – Riccione proiezione Bologna i ❤️you

24 agosto – Riccione – Terrazza del Palazzo dei Congressi

30 agosto – Ferrara – Castello Festival “Una voce per l’Europa”

08 settembre – Porretta Terme per Porretta Music Festival