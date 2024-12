ANNA CAROL: torna con “DIVERSI TIPI DI DOLORE”

Giovedì 18 dicembre segna il ritorno di Anna Carol con il suo nuovo singolo “Diversi Tipi di Dolore”. Il brano, secondo estratto dal suo secondo progetto, promette di catturare gli ascoltatori con una ballad ipnotica che esplora la sofferenza di un amore non corrisposto.

“Passami un anestetico Cerca un nome per questo dolore metacronico Vorrei solo un po’ di attenzione”, recita la canzone, che si preannuncia come un racconto intimo della ferita invisibile che ognuno, almeno una volta nella vita, ha cercato di sanare.

La copertina del singolo, creata dall’artista Robert Bosisio, rappresenta un ombelico, simbolo universale della visceralità del dolore descritto da Anna Carol nella sua musica. Un’immagine che sottolinea la profonda connessione con le emozioni corporee e istintive.

La traccia è stata prodotta da Federico Dragogna, con la collaborazione di musicisti come Ramiro Levy, Beppe Scardino, Daniel Plentz ed Eduardo Stein Dechtiar. La registrazione, il mix e il master sono stati curati da Ivan Antonio Rossi presso i Blackstar Recording Studio e il Sartoria 57 Studio, mentre la grafica della copertina è stata realizzata da Isacco Toniutti.

Anna Carol, cantautrice bolzanina, ha esordito con il suo album “Cinetica” nel novembre del 2022, riscuotendo un grande successo che l’ha portata a esibirsi in tutta Italia e in importanti festival musicali. Il calore ricevuto ha spinto Anna a lavorare sul suo secondo disco, con la produzione artistica di Federico Dragogna e la partecipazione dei Selton in studio. “Il contrario”, il primo singolo anticipatore di questo nuovo progetto, è stato pubblicato il 15 novembre, segnando l’inizio di una nuova collaborazione con INRI/Metatron.