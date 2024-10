Anteprima Europea per Kia EV3 al Mondial Auto di Parigi

In occasione del Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi 2024, in programma dal 15 al 20 ottobre, Kia ha scelto di presentare in anteprima europea il suo nuovo SUV completamente elettrico, il Kia EV3. Allo stand Kia, presso il padiglione 6, i visitatori potranno ammirare anche il Kia Concept PV5 Passenger, un prototipo che anticipa la futura gamma di veicoli elettrici PBV (Platform Beyond Vehicle), destinata al trasporto passeggeri.

Kia EV3: Design audace e prestazioni di eccellenza

Il Kia EV3, basato sulla piattaforma E-GMP, rappresenta il terzo modello 100% elettrico del brand sudcoreano. Questo SUV compatto si distingue per il suo design audace e all’avanguardia, ispirato alla filosofia di design Kia “Opposites United”. Oltre a uno stile innovativo, offre spazi interni modulabili, tecnologia avanzata e un’ampia gamma di sistemi di infotainment e sicurezza di ultima generazione.

Il Kia EV3 eredita molte delle tecnologie presenti nel suo fratello maggiore, il Kia EV9, con l’obiettivo di diventare un riferimento nel segmento dei SUV compatti elettrici. L’autonomia, pari a 605 km con una singola carica (secondo il ciclo misto WLTP), garantisce lunghe percorrenze senza compromessi. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica ultra fast da 400V, il veicolo può ricaricare la batteria dal 10 all’80% in circa 30 minuti, offrendo una soluzione pratica per chi è sempre in movimento.

L’esperienza di guida e di viaggio a bordo del Kia EV3 è resa ancora più completa grazie all’integrazione dell’assistente AI Kia, dei servizi di streaming premium e dei sistemi avanzati di assistenza alla guida, oltre agli aggiornamenti software da remoto.

Kia Concept PV5 Passenger: Il futuro dei veicoli commerciali elettrici

Accanto all’EV3, Kia presenta il Concept PV5 Passenger, che prefigura la futura gamma di veicoli PBV, già introdotti al Salone IAA di Hannover 2024. Con i suoi PBV, Kia sta rivoluzionando il mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV), proponendo una gamma di veicoli elettrici progettati su misura per rispondere a esigenze specifiche dei clienti. La filosofia “built-for-purpose” offre soluzioni innovative per la gestione delle flotte e per la personalizzazione dei veicoli.

Questi veicoli, realizzati con una forte attenzione alla versatilità e alla sostenibilità, promettono di cambiare il modo di fare business grazie alla loro natura totalmente elettrica e a partnership mirate che permettono una gestione efficiente e dinamica delle flotte aziendali.

Esperienza interattiva allo stand Kia

Per rendere la visita allo stand un’esperienza coinvolgente, Kia ha predisposto numerose attività interattive. Grazie a interfacce digitali connesse, i visitatori potranno scansionare QR Code associati ai modelli esposti, accedendo così a informazioni dettagliate sui veicoli, sugli accessori e sulle soluzioni di ricarica. Questa modalità permette di scoprire l’intera gamma Kia in modo intuitivo e dinamico, offrendo un’esperienza di brand immersiva e tecnologicamente all’avanguardia.