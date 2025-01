Aprilia e Moto Guzzi protagoniste al Motor Bike Expo 2025

Il Motor Bike Expo 2025, in programma a Verona dal 24 al 26 gennaio, si conferma una vetrina d’eccezione per le novità del mondo delle due ruote. Aprilia e Moto Guzzi, i due prestigiosi marchi del Gruppo Piaggio, approfittano di questa occasione per svelare le loro innovazioni destinate a segnare la stagione motociclistica del 2025.

Le novità Aprilia: un anno di successi e nuovi modelli

Per Aprilia, il 2025 è sinonimo di trionfi e innovazione. Dopo una stagione dominata nelle competizioni offroad, il marchio celebra la vittoria nella Africa Eco Race grazie al campione Jacopo Cerutti e alla straordinaria Aprilia Tuareg. Direttamente derivata dalla moto vincitrice del deserto, debutta la nuova Aprilia Tuareg Rally, progettata per essere il nuovo punto di riferimento tra le bicilindriche da offroad estremo. Dotata di un allestimento votato al fuoristrada, include dettagli tecnici come sospensioni Kayaba da 240 mm, cerchi a raggi con canale in ergal e un motore aggiornato per prestazioni ottimali su terreni impegnativi.

Un’altra grande novità è la Aprilia Tuono 457, una naked pensata per i giovani e per chi si affaccia per la prima volta al mondo delle due ruote. Leggera e tecnologicamente avanzata, questa moto offre un’esperienza di guida unica, con un rapporto peso/potenza da record e un bicilindrico parallelo capace di erogare 47,6 CV.

Le serie Factory di Aprilia si arricchiscono ulteriormente con l’introduzione della RS 660 Factory, dotata di sospensioni Öhlins e un motore da 105 CV. Anche le V4 Factory, con la RSV4 e la Tuono, continuano a rappresentare l’eccellenza tecnologica grazie ai sistemi elettronici predittivi e alle prestazioni straordinarie dei loro motori V4.

Infine, Aprilia svela i suoi programmi racing per il 2025, con il debutto del Trofeo Aprilia Racing RS 457, pensato per scoprire giovani talenti, e il consolidamento del Trofeo RS 660.

Moto Guzzi: tradizione e innovazione

Moto Guzzi, storico marchio italiano, celebra il 2025 con il rinnovamento della gamma V7. La nuova V7 Sport si distingue per il doppio freno a disco anteriore, la forcella rovesciata e un Riding Mode Sport che esalta le prestazioni del leggendario motore bicilindrico trasversale a V di 90°.

La gamma V85, con le sue declinazioni TT, Travel e Strada, continua a incarnare lo spirito delle grandi viaggiatrici, mentre la Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo, realizzata in edizione limitata, rende omaggio al celebre passo alpino con un design esclusivo e un allestimento unico.

Un’altra grande novità è il programma Moto Guzzi Experience 2025, che invita gli appassionati a scoprire il mondo in sella a una Guzzi. Tra le mete, spicca l’Islanda, proposta per la prima volta per avventure mozzafiato in stile Moto Guzzi.