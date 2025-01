Aptera presenterà al CES 2025 il suo veicolo solare elettrico sviluppato con Pininfarina

Aptera Motors, pioniere della mobilità solare, presenterà al CES 2025 il suo veicolo solare elettrico “production-intent”, sviluppato con il contributo dell’esperienza aerodinamica di Pininfarina. Rendendo possibile il trasporto alimentato a energia solare, Aptera è pronta a ridefinire il futuro della mobilità, e Pininfarina è entusiasta di supportare la visione innovativa dell’azienda. Lo stand di Aptera al CES 2025 sarà situato presso CP-517 nella Central Plaza del Las Vegas Convention Center.

Il rivoluzionario veicolo solare elettrico di Aptera, che non richiede ricarica per gran parte dell’utilizzo quotidiano, rappresenta il prossimo passo nella mobilità a basso consumo energetico. La partnership di Aptera con Pininfarina, leader nel design e nell’aerodinamica, ha fornito preziose intuizioni per ottenere le prestazioni aerodinamiche rivoluzionarie del veicolo. Utilizzando la Galleria del Vento di Pininfarina a Grugliasco, Torino, Aptera ha perfezionato il suo design per raggiungere uno dei coefficienti di resistenza più bassi tra i veicoli passeggeri di produzione, stabilendo un nuovo standard di efficienza energetica nell’industria automobilistica.

“Aptera ha davvero spinto i confini di ciò che è possibile nel design e nell’efficienza dei veicoli,” ha dichiarato Giuseppe Bonollo, SVP Business Unit Mobility di Pininfarina. “Abbiamo sempre considerato l’aerodinamica un componente essenziale del design in Pininfarina. Siamo quindi entusiasti di aver supportato la validazione aerodinamica del veicolo Aptera con risultati davvero unici.”

La collaborazione tra Pininfarina e Aptera è iniziata durante le fasi iniziali della validazione del design aerodinamico da parte dell’azienda e promette contributi tecnici ancora più profondi man mano che l’azienda si avvicinerà alla produzione.

Al CES 2025, Aptera presenterà per la prima volta al pubblico il suo veicolo pronto per la produzione. Dotato di 700 watt di celle solari integrate, la maggior parte dei conducenti potrà utilizzarlo quotidianamente senza mai doverlo collegare alla ricarica. Il veicolo offre fino a 40 miglia di guida alimentata a energia solare al giorno e la capacità di percorrere fino a 400 miglia con una singola carica.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla validazione del design aerodinamico di Aptera,” ha affermato Alessandro Aquili, Responsabile della Galleria del Vento di Pininfarina. “L’impegno di Aptera per l’innovazione rispecchia il nostro, e siamo entusiasti di supportare la loro visione per un futuro in cui ogni viaggio sarà alimentato dal sole. Non vediamo l’ora di ampliare la nostra collaborazione man mano che il veicolo di Aptera avanza verso la produzione.”

Aptera sarà presente presso CP-517 nella Central Plaza del Las Vegas Convention Center durante il CES 2025, dove i partecipanti avranno l’opportunità di sperimentare in prima persona come il veicolo solare di Aptera stia plasmando il futuro dei trasporti.