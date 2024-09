Arval Italia con Pirelli per un servizio di Corporate eBike Sharing

L’adozione di soluzioni di mobilità alternativa è sempre più diffusa tra le aziende italiane, con l’83% delle imprese che ha già implementato almeno una di queste soluzioni. Le ragioni principali di questa trasformazione risiedono nel desiderio di allinearsi alle politiche di responsabilità sociale d’impresa (CSR), attrarre e trattenere talenti, nonché rispondere o anticipare normative emergenti sulla mobilità dei dipendenti. Tra le opzioni adottate, spicca il bike sharing, implementato dall’11% delle aziende.

Questo trend è confermato dall’edizione 2024 del Barometro delle Flotte Aziendali e della Mobilità, un’indagine del centro studi Arval Mobility Observatory. Su questo scenario, Arval Italia, leader nel noleggio auto a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità, ha annunciato un nuovo accordo con Pirelli, uno dei maggiori produttori di pneumatici al mondo. L’accordo mira a introdurre presso i clienti Arval il servizio Pirelli CYCL-e Around, un progetto di Corporate eBike Sharing lanciato da Pirelli nel 2021.

Le aziende clienti di Arval avranno a disposizione una soluzione di e-bike sharing che potrà essere utilizzata sia per finalità professionali che per il tempo libero. Il servizio si distingue per l’offerta di standard qualitativi elevati, che includono e-bike Pirelli noleggiabili per 24 o 36 mesi. Nel canone mensile sono inclusi diversi servizi, come la consegna e ritiro presso la sede dell’azienda, la manutenzione programmata, l’assistenza su richiesta, un’assicurazione danni e furto e un kit per la sicurezza dei dipendenti che comprende casco, catena antifurto e caricabatteria portatile.

Grazie all’App Cycl-e Around, la gestione delle e-bike diventa semplice e intuitiva. L’app consente la prenotazione autonoma delle biciclette, lo sblocco delle e-bike e offre un sistema di navigazione bike-friendly. Per i mobility manager, invece, è disponibile una piattaforma digitale che permette di monitorare vari KPIs come la rotazione delle biciclette, i chilometri percorsi e la CO2 risparmiata. Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di creare iniziative di gamification per promuovere stili di vita più sostenibili tra i collaboratori.

L’integrazione del servizio Pirelli CYCL-e Around™ all’interno delle offerte di Arval rappresenta un tassello fondamentale per il piano strategico Arval Beyond, che mira a trasformare Arval da semplice società di noleggio a lungo termine a fornitore di soluzioni di mobilità integrata. L’obiettivo è quello di offrire opzioni di trasporto a basso impatto ambientale, contribuendo alla transizione dei propri clienti verso modelli di mobilità più sostenibili.

Questa iniziativa conferma anche l’impegno di Pirelli verso la responsabilità sociale e la sostenibilità, valori chiave per l’azienda, che si allinea così alle esigenze del mercato moderno e alle sfide ambientali globali.