ASUS ROG lancia ROG Tessen: il controller mobile piegevole

ASUS ROG ha annunciato il lancio del ROG Tessen, un innovativo controller mobile che si distingue come l’unico dispositivo pieghevole attualmente sul mercato con tasti posteriori programmabili. Questo nuovo prodotto combina una portabilità estrema con un alto livello di controllo grazie a tasti meccanici, D-pad e levette analogiche.

Il design pieghevole del ROG Tessen lo rende ideale per i viaggi, permettendo di riporlo facilmente in una borsa o anche in tasca. Il controller tiene il telefono in posizione orizzontale e presenta un connettore USB-C esteso, compatibile con smartphone anche dotati di cover protettiva. Questo sistema garantisce una connessione semplice e sicura.

Il ROG Tessen include due tasti posteriori in alluminio programmabili tramite il pulsante ROG o l’app Armoury Create, che offre opzioni di personalizzazione avanzate come la rimappatura dei pulsanti e la gestione degli effetti di illuminazione. Il pulsante ROG può essere configurato per eseguire comandi rapidi come acquisire screenshot, registrare il gameplay o modificare le impostazioni di illuminazione.

Inoltre, il controller è dotato di una porta di ricarica da 18 Watt, che consente di ricaricare il telefono mentre si gioca, eliminando le preoccupazioni legate alla durata della batteria.

Il ROG Tessen è ora disponibile per l’acquisto nell’eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori del Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS al prezzo consigliato di 119,99 € IVA inclusa.